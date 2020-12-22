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Российская газета

Шойгу рассказал об этапах поставки Су-57 в ВКС России

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Сборка Су-57 на КнААЗ
Сборка Су-57 на КнААЗ.
Источник изображения: aviation21.ru

К концу 2024 года российские Воздушно-космические силы досрочно получат 22 истребителя пятого поколения Су-57. Об этом в понедельник на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолета Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц", - сказал Шойгу.

Напомним, что истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

В начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что первый серийный Су-57 с двигателем первого этапа поступит в Вооруженные силы России до конца 2020 года. А первые такие же истребители с двигателем второго этапа будут собраны в 2022 году.


Юрий Гаврилов

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2020-й год
Истребитель 5 поколения
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