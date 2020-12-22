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Российская газета

Путин призвал Вооруженные силы не почивать на лаврах

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Не стоит почивать на лаврах, достигнув больших успехов в оборонной сфере - уступать конкурентам нельзя. Об этом заявил президент на расширенной коллегии Минобороны.

"Скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием", - сказал Верховный главнокомандующий.

"Нельзя почивать на лаврах, - предостерег Владимир Путин. - Мы с вами знаем и должны отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами, ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство". "У нас нет шансов, нет шансов им уступить ни в чем. Хочу, чтобы это было понятно для всех", - подчеркнул он.

"Самое плохое - это догонять и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет", - заметил президент. Рутина не должна застилать глаза, как и успехи последних лет не должны останавливать в движении вперед, сказал он.


Кира Латухина

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