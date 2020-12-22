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ЦАМТО

Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

ЦАМТО, 21 декабря. Боевые возможности российской армии в 2020 году возросли на 13%, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны, передает "РИА Новости".

"Все задачи, определенные на 2020 год, Вооруженными Силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", – сказал он.

"Спланированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%", – сообщил Сергей Шойгу.

Касаясь ближайших приоритетов, Сергей Шойгу заявил, что Военно-морской флот России в 2021 году пополнят две стратегические подлодки класса "Борей-А", а всего флот получит 32 корабля, заявил Сергей Шойгу.

"В 2021 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач... Принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта "Борей-А" – "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", оснащенные баллистическими ракетами "Булава"... Принять в состав Военно-морского флота четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.

"В этом году Военно-морской флот получил две современные подводные лодки, семь надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения. По количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" вышли в этом году на показатель 74% от потребности. В боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада", – сказал министр на итоговой коллегии Минобороны.

С.Шойгу также отметил, что разведывательные ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост" начали поступать в ВКС РФ.

"В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Иноходец" и "Форпост", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.

В кулуарах расширенного заседания коллегии Минобороны РФ командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил журналистам, что еще два полка РВСН в 2021 году будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования.

"В 2021 году планируем перевооружить очередной полк Барнаульского ракетного соединения на комплекс "Ярс" мобильного базирования, начнем переоснащение очередного полка Козельского ракетного соединения на шахтный вариант этого комплекса, а также продолжить перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард", – уточнил он.

Командующий напомнил, что в этом году перевооружены два полка Барнаульского ракетного соединения на комплекс "Ярс" мобильного базирования, завершено перевооружение ракетного полка в Козельском ракетном соединении на шахтный вариант этого комплекса, а также продолжается перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард".

По его словам, по итогам 2020 года доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН доведена до 81%, "группировке РВСН приданы новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания", – цитирует "РИА Новости" Сергея Каракаева.

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1 комментарий
№1
22.12.2020 16:26
Цитата, q
Боевые возможности российской армии в 2020 году возросли на 13%, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
      Интересно было бы узнать, по какой методике это считали и  какие критерии оценки боевых возможностей используются в этой методике.  И почему именно на 13%, относительно чего? Что является точкой  отсчета, конец ВОВ, распад СССР или еще что-то?  Кому нужна эта ахинея? Оправдать разворованные МО деньги? Или как?
+1
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