Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны

ЦАМТО, 21 декабря. Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр управления обороной, где принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Ниже выступление В.Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Уважаемые товарищи!

Сегодня на расширенном заседании коллегии нам по традиции предстоит проанализировать итоги работы Министерства обороны в 2020 году, определить приоритеты по дальнейшему развитию Вооруженных Сил.

Уходящий год для всех выдался тяжелым, сложным. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. К сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности.

И хочу сразу подчеркнуть, что в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны, частями и подразделениями Армии и Флота профессионально и эффективно. Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учебе, об организации призыва на военную службу и, конечно, это главная, ключевая задача, о перевооружении войск.

Вчера вечером попросил начальника Генерального штаба Валерия Васильевича Герасимова, а сегодня с утра разговаривал с министром Сергеем Кужугетовичем Шойгу о том, как складывалась эта работа в предыдущие периоды времени в нашей стране. Очень любопытно, вот смотрите. Во времена Советского Союза в Советской Армии по силам общего назначения, так называемая современность, количество современных на тот период времени вооружений составляло 54 проц. По стратегическим, ядерным силам – 65 – 70 проц. Это приличный, хороший показатель. В 2000-м году уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня – в 12 проц. А по силам ядерного сдерживания – до 35. Я помню очень хорошо свои первые разговоры на эту тему с министром обороны тогда Сергеевым. Очень порядочный был человек и высокопрофессиональный ракетчик. Он мне тогда сказал: "А что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег". Что у нас сейчас? К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 проц., это по силам общего назначения, а в ядерных силах – 86 проц.

Таким образом, наша Армия и что особенно важно ядерная "триада" вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России.

На что хотел бы обратить внимание. Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменения во всех критически важных для Вооруженных Сил сферах необычайно высока. Это даже не Формула-1, скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать.

Поэтому уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня в современности в 88,3 проц. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9 проц., то есть почти 76 проц.

В течение года высокая боеготовность войск, умение эффективно отрабатывать сложные, нестандартные задачи были продемонстрированы в ходе более чем 5 тысяч 700 учений и тренировок различного уровня. В том числе, на масштабном учении "Кавказ-2020" с участием воинских контингентов пяти зарубежных стран.

Ответственно и мужественно действуют наши военнослужащие в Сирии. По сути, их повседневная работа – это важнейший фактор стабильности на сирийской земле и в регионе в целом.

С 10 ноября российские миротворцы приступили к выполнению сложнейшей миссии в Нагорном Карабахе. Их присутствие стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий. Они многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, для разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры, для сбережения культурных, исторических, религиозных памятников.

Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь.

Уважаемые товарищи!

Все мы – руководство страны, наши граждане – благодарны Российской Армии за незаменимый вклад в общую борьбу с эпидемией коронавируса, с чего я начал, за помощь столь своевременную и действенную, ощутимую.

С учетом открывающегося на днях медцентра в Южно-Сахалинске за 9 месяцев Минобороны оперативно построило 30 медцентров для больных этой опасной инфекцией. В регионах с особенно сложной обстановкой было развернуто восемь мобильных госпиталей. Знаю, что специалисты, военные строители работали как в боевых условиях, действовали по армейским, фронтовым законам, когда поставленная задача должна быть выполнена во что бы то ни стало, несмотря ни на что.

Добавлю, что с начала эпидемии военно-медицинские организации приняли на стационарное лечение почти 37 тысяч больных коронавирусом, в том числе порядка 13 тысяч гражданских лиц. Военные врачи, средний и младший медперсонал – всего более 18 тысяч медработников – не только делали все возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Армии и на Флоте, они помогали своим гражданским коллегам, в том числе в составе выездных бригад, и всегда действовали профессионально, собранно, с огромной самоотдачей. Не жалели сил, часто работали сверхурочно, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. Такие примеры, как всегда в таких случаях, доказывают известное у нас в народе выражение: "народ и Армия – едины". И мы видим, что это не пустые слова.

Хочу еще раз сказать большое спасибо военным и гражданским строителям за быстрое и качественное возведение медцентров, а всем сотрудникам военно-медицинской службы за мужество и самоотверженность в борьбе с эпидемией.

Отмечу, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в честь 75-летия Великой Победы был проведен парад на Красной площади, а также парады еще в 27 городах страны. Открылся Главный храм Вооруженных Сил и музей "Дорога памяти". В дистанционном формате состоялось множество других акций, посвященных этому знаменательному для всех нас юбилею.

Уважаемые участники коллегии!

Повторю, мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной. Высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, других регионах мира. Не прекращается военная активность блока НАТО. Продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями. Под надуманными предлогами США уже вышли из договоров по ПРО, РСМД и по открытому небу. Нет определенности и в отношении Договора о СНВ, срок действия которого, как известно, истекает в феврале 2021 года. Мы неоднократно уже заявили о готовности продлить это соглашение, ответа – нет.

Безусловно, мы детально анализируем текущую геостратегическую и военно-политическую ситуацию, прогнозируем возможные варианты ее развития.

В 2020 году завершилось планирование обороны государства на ближайшие пять лет. В ходе этой работы учтены все существующие и прогнозируемые угрозы безопасности России, а также растущие боевые возможности нашей Армии и Флота.

Главный вывод очевиден. Будем и дальше активно и качественно развивать Вооруженные Силы, повышать их боеготовность и эффективность. Я об этом только что говорил в начале.

В этой связи поручаю сосредоточиться на решении следующих ключевых задач.

Первое – это поддержание высокой боеготовности ядерных сил. Развитие всех составляющих ядерной "триады". Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире. Об этом мы предметно, детально говорили в ходе очередной серии совещаний в ноябре этого года в Сочи. Такие совещания, как вы знаете, уже стали традиционными. Наши подходы в этой сфере носят сугубо оборонительный характер и изложены в принятом в 2020 году документе "Об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".

Второе. Столь же важно укреплять потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Мы не намерены производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же, как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки. Я не сомневаюсь, что мы сделаем это, причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления.

Третье – это дальнейшее продолжение ритмичного переоснащения Армии и Флота на современные вооружение и технику, то есть четкое и своевременное выполнение заданий гособоронзаказа. Подчеркну, в стратегических силах у нас уже создан серьезный научно-технический задел по образцам вооружения и техники, не имеющим мировых аналогов. В том же направлении должны развиваться и силы общего назначения. Добавлю, что Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений. При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказов, использовать эффективные методики ценообразования.

Четвертое. Техническая модернизация Армии и Флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, а для этого нужно развивать военную науку. Не только изучать опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн, но и делать прогнозы на будущее, в том числе учитывать появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах. Мы знаем об этом, работаем над этим, но надо держать это постоянно в поле нашего внимания.

Пятое. В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, "обкатывать" вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта, только совсем недавно обсуждали это на Совете Безопасности, в том числе – роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления. Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя. Кроме того, в ходе предстоящего учения "Запад-2021" должны быть отработаны новые подходы к применению региональной группировки Союзного государства.

Уже сейчас некоторые наши соседи проявляют повышенный интерес к тому, что и как мы там планируем делать. Но мы же традиционно приглашаем наблюдателей Сергей Кужугетович, надо и на этот раз пригласить, пусть смотрят, у нас все открыто в этом смысле.

Уважаемые товарищи!

Одной из значимых, безусловно приоритетных задач остается повышение уровня социальных гарантий защитников Родины. Отмечу, что с 1 октября текущего года на 3 процента проиндексировано денежное довольствие военнослужащих.

Не снижаются темпы жилищного обеспечения. За последние три года на выделенные из федерального бюджета субсидии квартиры приобрели более 15 тысяч военнослужащих. Служебное жилье получили 108 тысяч военнослужащих. В течение 2021–2023 годов постоянное жилье получат еще более 10 тысяч человек, служебное – 90 тысяч.

Эффективно работает накопительно-ипотечная система. Только за 2018–2020 годы ее применение позволило обеспечить жильем свыше 57 тысяч военнослужащих. В ближайшие три года благодаря этой системе квартиры должны получить еще 55 тысяч человек.

Таким образом, с 2018 по 2023 год всего постоянным жильем будет обеспечено почти 138 тысяч военнослужащих, а служебным – 198 тысяч. Причем с учетом компенсаций за поднаем жилья последняя цифра еще увеличится, поскольку только в 2020 году такие компенсации получили 59,6 тысяч человек.

Будем и дальше улучшать условия жизни военнослужащих и их семей, военных пенсионеров. Уверен, налаженный тыл, без всякого сомнения и вы, уверен, разделяете такой подход, будет укреплять боеспособность Армии и Флота и безопасность страны, повысит престиж военной службы.

В заключение хочу поблагодарить руководство и весь личный состав Минобороны за достигнутые в 2020 году результаты.

Уверен, что все вы и впредь будете самым достойным решать стоящие перед нами задачи.

Спасибо".