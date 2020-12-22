Ручная работа: как старые американские танки переделывали в БМП-3

БМП-3 в настоящее время считается одной из наиболее популярных в мире боевых машин пехоты. Кроме российской армии они находятся на вооружении сухопутных войск и морской пехоты многих государств.

Поэтому неудивительно, что такая техника была очень интересна военным США. Для изучения ее характеристик они приобрели две "тройки", попавшие на Украину еще во времена Советского Союза.

Судя по материалам, имеющимся в Сети, в настоящее время "в живых" осталась лишь одна такая бронемашина, другую, по всей видимости, расстреляли из различных видов оружия на испытаниях.

В то же время для отработки перспективных систем вооружений, таких как вертолет-невидимка Comanche, и для обозначения сил противника на учениях было решено изготовить десяток ходовых макетов БМП-3.

В качестве основы взяли старые основные боевые танки М48, с которых сняли башни с вооружением, а затем смонтировали имитации корпуса и модуля с фальшивыми пушками и пулеметом.

Такие "боевые машины пехоты" оказались очень похожи на настоящие, разница заключалась в несоответствии габаритов по высоте, ее прибавили.

Известно, что такая техника эксплуатировалась недолго, ее быстро списали.

Кроме того, для обозначения иностранной техники из М48 были сделаны макеты самоходных артиллерийских установок 2С3, а также танков Т-80Б.

This is how to transform M60 MBT into BMP-3 IFV pic.twitter.com/stuBe6KKWW — Caesar (@Ninja998998) December 21, 2020

Алексей Брусилов