Войти
Российская газета

Ручная работа: как старые американские танки переделывали в БМП-3

627
0
0
Источник изображения: Serugito Yackysory / youtube.com

БМП-3 в настоящее время считается одной из наиболее популярных в мире боевых машин пехоты. Кроме российской армии они находятся на вооружении сухопутных войск и морской пехоты многих государств.

Поэтому неудивительно, что такая техника была очень интересна военным США. Для изучения ее характеристик они приобрели две "тройки", попавшие на Украину еще во времена Советского Союза.

Судя по материалам, имеющимся в Сети, в настоящее время "в живых" осталась лишь одна такая бронемашина, другую, по всей видимости, расстреляли из различных видов оружия на испытаниях.

В то же время для отработки перспективных систем вооружений, таких как вертолет-невидимка Comanche, и для обозначения сил противника на учениях было решено изготовить десяток ходовых макетов БМП-3.

В качестве основы взяли старые основные боевые танки М48, с которых сняли башни с вооружением, а затем смонтировали имитации корпуса и модуля с фальшивыми пушками и пулеметом.

Такие "боевые машины пехоты" оказались очень похожи на настоящие, разница заключалась в несоответствии габаритов по высоте, ее прибавили.

Известно, что такая техника эксплуатировалась недолго, ее быстро списали.

Кроме того, для обозначения иностранной техники из М48 были сделаны макеты самоходных артиллерийских установок 2С3, а также танков Т-80Б.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2С3 Акация
БМП-3
Т-80
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.12.2020
"Шансов на успех мало": на чем Киев хочет въехать в Донбасс
24.07.2019
Афганистан заставил вооружаться
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
16.03.2016
Армия одной войны
23.12.2015
Петля незалежности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 20:21
  • 255
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны