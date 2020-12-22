Войти
Российская газета

В этом году ВКС получили пять модернизированных Ту-95МС

786
1
+1
Источник изображения: rg.ru

В 2020 году авиационные стратегические ядерные силы России пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС. Об этом в понедельник на коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Ранее министр обороны заявлял, что на модернизированном ракетоносце будут существенно обновлены бортовое оборудование, силовая установка и состав вооружения. Это, по словам Шойгу, позволит повысить боевую эффективность самолета и продлить сроки его эксплуатации.

Вообще, Ту-95 МС давно прописался в российском и мировом небе. За внушительные размеры - размах крыльев у "Туполева" более 50 метров - и мощное вооружение на Западе его называют Bear - "медведь". Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В модификации Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке предусмотрена подвеска еще десяти ракет Х-55 на четырех подкрыльевых держателях (но это запрещено международными соглашениями).

Оборонительное вооружение самолетов Ту-95МС состоит из 23-мм авиационных пушек. На старых модификациях самолета установлено шесть спаренных пушек АМ-23 в трех оборонительных стрелковых установках (верхней, нижней и кормовой), и только две пушки АМ-23 или ГШ-23 на Ту-95МС в корме.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГШ-23
СПМ-3 Медведь
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Похожие новости
23.07.2020
Небо загнанных лошадей
07.08.2017
В Минобороны рассказали о модернизации Ту-160 и Ту-95МС
03.03.2015
Бомбардировщики полетят далеко и надолго
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
24.12.2013
Самые грозные бомбардировщики России
1 комментарий
№1
22.12.2020 12:20
Цитата, q
В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке предусмотрена подвеска еще десяти ракет Х-55 на четырех подкрыльевых держателях (но это запрещено международными соглашениями).
Было такое ограничение , но в последующих Договорах ограничение снято и в зачёт шёл "один самолёт-один носитель".
Фузеляжец бы ему  потолщее , как у Ил-62 или  прикинуть усиление фузеляжика от МС-21---диаметры то  всё-таки  одинаковые с Ил-62: чего "морду воротить" , если необходима унификация.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 20:21
  • 255
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны