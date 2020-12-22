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Российская газета

Что отличает подлодку "Князь Владимир" от других субмарин

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АПЛ К-549 «Князь Владимир»
АПЛ К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»).
Источник изображения: HoteitH / Wikimedia

В состав ВМФ России в 2020 году был принят головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" - "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава" с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны. Об этом в понедельник на заседании коллегии Минобороны РФ напомнил глава ведомства Сергей Шойгу.


Подводный крейсер "Князь Владимир - четвертый в серии 955-х "Бореев" и первый, выпущенный в модернизированном варианте с литерой "А". По сведениям из открытых источников, в отличие от предыдущих лодок того же проекта - "Юрия Долгорукого", "Александра Невского" и "Владимира Мономаха" - эта субмарина обладает меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением.

Сам арсенал у подлодки весьма внушительный. Помимо шести торпедных аппаратов калибра 533 мм, она также оснащена торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом. Но главная ударная сила субмарины, конечно же, морская "Булава" - их на лодке 16 штук. В СМИ были сообщения, что каждая трехступенчатая твердотопливная ракета несет шесть боевых блоков индивидуального наведения. На дальности порядка 10 тысяч километров "Булава" может поразить цель с вероятным отклонением от нее всего на 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, это совсем немного.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
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