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Cumhuriyet (Турция): политика ПСР в отношении Украины работает на США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре.
Источник изображения: © AP Photo, Presidential Press Service via AP

«Зачем власти Турции активно сближаются с Украиной?», — задается вопросом автор. Уж точно не для привлечения туристов или для использования советских технологий во благо своей страны. Тактика Анкары, по его мнению, не только ошибочная, но и опасная. По сути, турки стреляют себе в ногу, делает вывод обозреватель Cumhuriyet.

Чего правительство Партии справедливости и развития (ПСР) Турции ожидает от отношений с Украиной? Больше туристов? Больше поставок БПЛА в эту страну? Хочет воспользоваться унаследованными этой страной от СССР технологиями двигателей и оборонными технологиями?

Конечно, Турция должна быть в хороших отношениях с Украиной, увеличивать товарооборот с этой страной, делать так, чтобы украинцы предпочитали нашу страну для отдыха, развивать благоприятное сотрудничество с Украиной с опорой на передачу технологий.

Однако очевидно, что взаимодействие правительства ПСР с Украиной имеет смыслы и цели, выходящие за рамки этих задач.

Украинские сигналы Анкары

На прошлой неделе Турция и Украина провели переговоры в формате "2+2" при участии министров иностранных дел и обороны двух стран. Заявления министров Мевлюта Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) и Хулуси Акара (Hulusi Akar), а также сигналы, отраженные в опубликованном совместном заявлении, можно обобщить следующим образом.

1. Турция и Украина объявляют друг друга "стратегическими партнерами".

2. Турция продолжает возражать против аннексии Крыма.

3. Турция полностью поддерживает Украину на Донбассе.

4. Турция полностью поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.

5. Турция и Украина нацелены на проведение совместных мероприятий в Черном море.

Почему ПСР берет Россию на прицел?

О чем говорят эти заявления и принятые решения? Может ли поддержка правительством ПСР членства Украины в ЕС привлечь больше украинских туристов? Увеличит ли поддержка правительством ПСР членства Украины в НАТО объем торговли Турции с этой страной?

Сигналы и цели правительства ПСР напрямую не связаны с торговлей, туризмом Турции и передачей технологий. Но эти сигналы и принятые решения, очевидно, нацелены против России.

Итак, почему правительство ПСР, которое работает с Россией в Сирии, Карабахе и извлекает из этого большую выгоду, на Украине берет Россию на прицел? Зачем открыто делать это, в то время как для того, чтобы получить аналогичную выгоду и в Восточном Средиземноморье, правительству ПСР нужно углублять отношения с Россией?

В противовес России, у которой есть такие преимущества в двусторонних отношениях, как С-400, природный газ, атомная электростанция? Чтобы надавить на Россию в этом вопросе и заставить ее пойти на уступки на других площадках, например в Ливии?

Если да, то заметим, что это очень неправильная и, более того, опасная тактика.

Стратегия США в отношении России

США пытаются теснить Россию через Балтию, Восточную Европу и Черное море. Балтийский план, недавно принятый в НАТО, говорит сам за себя. С другой стороны, из заявления-признания самого Обамы также известно, какую роль США сыграли в смене власти на Украине. США откровенно пытаются обосноваться у границ России, сделав Украину членом ЕС и НАТО. Вместе с тем США, которые не могут заходить в Черное море столько, сколько им угодно, пытаются разместиться в этом особом регионе, включив в западный лагерь и Украину после Болгарии и Румынии.

То, что Россия в ответ на эту целенаправленную атаку США отторгла Крым от Украины, пытается препятствовать членству Украины в ЕС и НАТО и особенно остановить поползновения США в отношении Черного моря через эту страну, очевидно, в интересах Турции.

Однако правительство ПСР, напротив, с 2016 года призывает США и НАТО к тому, чтобы их было "больше в Черном море"!

Сегодня крымизм на основе османско-крымских отношений многовековой давности, несмотря на выбор большинства крымчан в пользу отделения от Украины, благоприятствует не Крыму, а США с точки зрения последствий.

Цель США - подорвать турецко-российское сотрудничество

В результате правительство ПСР проводит весьма опасную политику на севере Черного моря. Политика ПСР в отношении Украины, во-первых, напрямую берет на прицел Россию, а во-вторых, открывает США и НАТО путь в Черное море.

Политика в интересах США на Украине / в Черном море, а по сути выстрел себе в ногу в условиях, когда США применяют антитурецкие санкции, является как минимум такой же проблемной затеей, как политика "нуля проблем с соседями".

Особенно в то время как некоторые американские политики настаивают на том, что Турцию, которая пытается действовать независимо, можно стравить с Россией в Черном море!


Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

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