Шойгу сообщил о тесном взаимодействии РФ и Турции для поддержания мира в Сирии

Плац и столовая для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим.

На авиабазе Хмеймим построены укрытия для всех боевых самолётов

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Турция наладили тесное взаимодействие для сохранения мира в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии. Совместно с турецкими военнослужащими осуществляется патрулирование по дорожным маршрутам на северо-востоке Сирии, а также тесное взаимодействие в Идлибской зоне деэскалации", - заявил Шойгу на годовой коллегии ведомства в понедельник.

Он отметил, что при содействии российского воинского контингента организовано движение гражданского автотранспорта по трассе М-4 на севере Сирии.

"Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон провели свыше 2,4 тысяч гуманитарных акций. Обеспечена проводка более 650 гуманитарных конвоев по линии ООН. Военные медики оказали помощь свыше 130 тысячам мирных жителей", - сказал министр обороны РФ.

По словам Шойгу, при содействии межведомственных координационных штабов России и Сирии на родину вернулось более 2 млн сирийских беженцев.

Кроме того, совершенствуется военная и социальная инфраструктура на российских базах в Сирии, заявил министр.