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ТАСС

Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих в 2021 году

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

Министр обороны подчеркнул, что в 2020 году денежное довольствие было проиндексировано на 3%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военных в 2021 году для покрытия дефицита средств из-за пятилетнего перерыва с индексацией зарплат.

Министр подчеркнул на расширенном заседании коллегии военного ведомства в понедельник, что в этом году денежное довольствие было проиндексировано на 3%, а с июля введена денежная надбавка отдельным категориям военнослужащих, которая затронула более 45 тыс. человек, которые в среднем получили ежемесячную прибавку в 23 тыс. рублей.

"В то же время в течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств для выплаты денежного довольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов. В целях недопущения снижения выплат военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в течение года на высоком уровне поддерживались темпы обеспечения военнослужащих жильем, всего им обеспечено более 111 тыс. военнослужащих, в том числе постоянное жилье получили около 6 тыс. человек. "Более 11 тыс. военнослужащих по накопительно-ипотечной системе реализовали свои права на жилье в 2020 году. Ежегодно на 10-11% увеличивается количество военнослужащих, обеспеченных служебными жилыми помещениями. В текущем году их получили 35 тыс. человек. Компенсация за поднаем жилья выплачена более 59 тыс. военнослужащих", - перечислил глава Минобороны.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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