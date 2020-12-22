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ТАСС

Путин: использование искусственного интеллекта станет во многом определять исход боя

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: industry-hunter.com

Президент подчеркнул, что "такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в управлении оружием в будущем станет во многом определять исход боя. Об этом он заявил, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя".

Президент заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, и призвал развивать военную науку. По мнению Путина, необходимо не только изучать опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн, но и делать прогнозы на будущее. "В том числе учитывать появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах", - подчеркнул он.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что российские военные знают об этом и работают в указанном направлении. "Надо держать это постоянно в поле нашего внимания", - призвал Путин.

Российский лидер отметил, что в ходе предстоящего учения "Запад-2021" должны быть отработаны новые подходы к применению региональной группировки Союзного государства. Он также добавил, что уже сейчас "некоторые соседи проявляют повышенный интерес к тому, что и как мы там планируем делать". Путин обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу, заметив, что РФ традиционно приглашает наблюдателей на учения. "И на этот раз пригласите, пусть смотрят. Чего же? У нас все открыто в этом смысле", - подытожил Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
AI
Военные учения
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