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Известия.ru

Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При проведении перевооружения российский армии нельзя допустить ситуации, в которой Москва окажется догоняющей и просящей, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Самое плохое — это, что делать, чего нельзя допустить? Это догонять и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет», — напомнил он о народной мудрости.

В этой связи Путин отметил, что важно не пропустить новых тенденций в создании и развитии военной техники.

«Скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия не может позволить себе «почивать на лаврах» и нет шансов уступать в чем-либо другим государствам.

«Мы с вами знаем и должны отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами, ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов, нет шансов им уступить ни в чем. Хочу, чтобы это было понятно для всех», — сказал Путин.

Кроме того, в ходе заседания российский лидер указал на необходимость использования искусственного интеллекта в вооружениях, которое, по словам главы государства, в будущем будет определять исход боя.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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1 комментарий
№1
22.12.2020 13:33
Для этого нужно жёстко спрашивать за внедрение перспективных разработок и патентов на изобретения с чиновников. Прекращать лоббирование "заинтересованных лиц", когда личные, ведомственные или денежные интересы ставятся выше интересов Государства. Есть форум Армия нужно чтобы руководители лично обходили все образцы, а не посылали вместо себя клерков и узнали о новых разработках от журналистов.
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