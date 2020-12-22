Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений

При проведении перевооружения российский армии нельзя допустить ситуации, в которой Москва окажется догоняющей и просящей, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Самое плохое — это, что делать, чего нельзя допустить? Это догонять и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет», — напомнил он о народной мудрости.

В этой связи Путин отметил, что важно не пропустить новых тенденций в создании и развитии военной техники.

«Скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия не может позволить себе «почивать на лаврах» и нет шансов уступать в чем-либо другим государствам.

«Мы с вами знаем и должны отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами, ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов, нет шансов им уступить ни в чем. Хочу, чтобы это было понятно для всех», — сказал Путин.

Кроме того, в ходе заседания российский лидер указал на необходимость использования искусственного интеллекта в вооружениях, которое, по словам главы государства, в будущем будет определять исход боя.