Путин заявил о важности внедрения ИИ в российскую систему вооружений

Использование искусственного интеллекта в вооружениях в будущем будет определять исход боя, заявил в понедельник, 21 декабря, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

«В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружение и технику с элементами искусственного интеллекта. В том числе роботизированный комплекс, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления», — отметил глава государства, отдавая распоряжения по поводу приглашения иностранных наблюдателей на учения «Запад-2021».

По оценке российского лидера, такое оружие в разы увеличивает потенциал частей и соединений, а в ближайшем будущем будет определять исход боя.

Путин обратил внимание на то, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск. В этой связи президент призвал развивать военную науку, перенимая опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн и вместе с тем ориентируясь на будущее. В качестве одного из основных аспектов глава государства назвал появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах.

Президент уточнил, что российские военные знают об этом и работают в указанном направлении.

В июне стало известно, что новейший ударный вертолет Ка-52М, получивший прозвище Супераллигатор, сможет взаимодействовать с беспилотниками.