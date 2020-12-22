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Известия.ru

Госиспытания модернизированного Ту-160 начнутся в 2021 году

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России планирует начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160 в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник, 21 декабря, глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«В 2021 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. <...> Приступить к государственным испытаниям модернизированного самолета Ту-160», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.

В начале ноября на аэродроме им. С.П. Горбунова состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М.

В сентябре российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 провели рекордное количество часов беспосадочного полета для самолетов данного класса, пишет «Газета.ру».

В марте американский военный журнал The National Interest написал, что российский бомбардировщик Ту-160 самый быстрый, самый большой и самый тяжелый из всех подобных самолетов, существующих в мире. У него нет конструкторских недостатков, помимо одного — в нем не использованы стелс-технологии.

Ту-160М — глубокомодернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик, созданный на базе строевого Ту-160.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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