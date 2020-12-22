«Рафали» обойдутся Греции в $2,8 млрд

Греция намерена получить первый истребитель Rafale уже через полгода. Вчера, 20 декабря, информационное агентство Associated Press сообщило о том, что греческое правительство одобрило многомиллиардные расходы на покупку французских истребителей.

Восемнадцать истребителей, вооружение к ним, обучение и логистика обойдутся Греции в €2,32 млрд ($2,8 млрд). Из этой суммы €1,92 млрд — стоимость самолётов и обучения, вооружение к ним обойдется ещё в €400 млн.

Истребитель Rafale Источник изображения: thedrive.com

Двенадцать самолётов будут поставлены из наличия ВВС Франции, ещё шесть единиц — новой постройки. Подписание контракта должно состояться в ближайшие недели. Уже в начале следующего года Греция отправит во Францию первую команду лётчиков и наземного персонала. Таким образом, уже к маю-июню, когда планируется поставить первый истребитель, ВВС Греции смогут полноценно его использовать. Согласно предварительному плану, поставки самолётов будут происходить с периодичностью раз в месяц, и к концу 2022 года Греция получит на вооружение полную эскадрилью истребителей Rafale.

Покупка новых истребителей в ускоренном режиме происходит на фоне растущего напряжения между Турцией и Грецией из-за территориальных споров. Ранее Греция запросила у США срочную закупку истребителей F-35.