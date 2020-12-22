Войти
РИА Новости

Путин призвал отработать новые подходы на учениях "Запад-2021"

555
0
0
Танк Т-72Б3 во время учений "Запад-2017"
Танк Т-72Б3 во время учений "Запад-2017".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе учений "Запад-2021" надо использовать новые подходы к применению региональной группировки войск Союзного государства.

"В ходе боевой учёбы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта, только совсем недавно обсуждали это на Совете Безопасности, в том числе роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления. Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя. Кроме того, в ходе предстоящего учения "Запад-2021" должны быть отработаны новые подходы к применению региональной группировки Союзного государства", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.

"Уже сейчас некоторые наши соседи проявляют повышенный интерес к тому, что и как мы там планируем делать. Но мы же традиционно приглашаем наблюдателей, Сергей Кужугетович, надо и на этот раз пригласить, пусть смотрят, у нас все открыто в этом смысле", - обратился Путин к министру обороны Сергей Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
AI
Военные учения
Робот
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
24.12.2019
Новые кадры: Минобороны провело крупную ротацию
25.11.2019
Новее мира сего: Путин поручил увеличить долю современного оружия в ВС
31.07.2019
Богатыри Невы
21.02.2019
Aero India 2019: что Россия может предложить для ОПК Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:56
  • 254
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны