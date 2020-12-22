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РИА Новости

Путин поручил проводить ответные мероприятия на размещение ракет у границ

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Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не намерена развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части страны, так же, как и в других регионах РФ, но будет оперативно реагировать на размещение ракет западными странами у своих границ, заявил президент Владимир Путин.

"Мы не намерены производить и развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же, как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.

Глава государства заявил, что не сомневается в том, что "мы сделаем это, причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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