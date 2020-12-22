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Газета.ru

«Сапсан» испытали стрельбой

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Источник изображения: gazeta.ru

Российские военные испытали «летающую БМД» с высокоточными ракетами

«Летающая» боевая машина десанта - новейший вертолет Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан» - провела стрельбы противотанковыми управляемыми ракетами «Атака-ВМ». Как рассказали в российском оборонно-промышленном комплексе, экипаж опытного образца вертолета успешно атаковал цели, имитирующие бронетехнику потенциального противника.

Российские военные провели успешные стрельбы противотанковыми управляемыми ракетами «Атака-ВМ» с новейшего транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», называемого «летающей» боевой машиной десанта (БМД), передает РИА «Новости».

Как рассказали в российском оборонно-промышленном комплексе, экипаж опытного образца Ми-8АМТШ-ВН атаковал цели, имитирующие бронетехнику потенциального противника.

Кроме ударов посредством ПТУР, вертолет атаковал тяжелую наземную технику неуправляемыми реактивными снарядами, а также обстреливал условные вражеские объекты из пушек в подвесных контейнерах.

«Благодаря усовершенствованному управляемому оружию и повышенной живучести новый вертолет стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач. Фактически он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машины десанта», - подчеркнули военные.

Ми-8АТМШ-ВН, производящийся на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), был представлен широкой публике на международном авиационно-космическом салоне МАКС в 2017 году.

Машина предназначена для осуществления широкого круга задач: от транспортно-десантных функций до огневой поддержки Сил специального назначения, сообщает портал Airwar. В июне 2019 года на форуме «Армия-2019» Минобороны РФ и холдинг «Вертолеты России» договорились о поставке десяти первых Ми-8АМТШ-ВН.

«Нужен своего рода летающий танк. Это эффективнее, чем поддерживать бойцов из БМП или танков - с воздуха лучше видно обстановку»,

- так обосновывал необходимость создания «Сапсана» полковник и зампредседателя Союза десантников России Валерий Юрьев.

Глубокая модернизация вертолета была проведена с учетом опыта его боевого применения в Сирии при контртеррористической операции Вооруженных сил России. Специалисты повысили боевую эффективность Ми-8АТМШ-ВН, оптимально совместив принцип «стеклянной кабины», надежное аналоговое оборудование и цифровой автопилот.

Кроме того, российские конструкторы ОПК улучшили живучесть и тяговооруженность машины - большая часть корпуса защищена облегченными кевларовыми пластинами, а также расширили возможности ее применения в условиях высокогорья и жаркого климата.

На «Сапсан» установлен комплекс обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракеты, направленной в сторону вертолета, создает помехи для головки наведения и выбрасывает ложные тепловые цели.

«Воздушная БМД» снабжена универсальным пушечным контейнером с двухствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23, неуправляемыми ракетами Б-8В20А для уничтожения техники и живой силы, осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250 и комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.

Также машина оснащена тремя 12,7-мм пулеметами «Корда» (два курсовых и один - для поддержки высадки) и одним 7,62-мм пулеметом КВП в хвостовой части.

«Сапсан» оснащается турбовальными двигателями ВК-2500-03 разработки и производства АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию - ОДК - госкорпорации «Ростех») с модернизированной трансмиссией и с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. В чрезвычайном (кратковременном) режиме ВК-2500-03 может развить мощность до 2800 лошадиных сил.

Планируется, что Ми-8АМТШ-ВН сможет забрасывать 37 десантников в район боевых действий или эвакуировать 12 раненых на носилках. В некоторых источниках приводятся сведения, что вертолет Ми-8АМТШ-ВН является усовершенствованной версией вертолета Ми-8/17, созданной с учетом сирийского опыта.

На самом деле, как рассказали ранее эксперты «Газеты.Ru», новый вертолет является модернизацией версии АМТШ разработки У-УАЗ и его главное отличие - именно в комплексе управляемого оружия.

В ряде источников также указывалось, что машина будет оснащаться «изделием 305» или перспективной управляемой ракетой «Гермес-А» с дальностью стрельбы до 20-25 км. Это вдвое больше, чем у любых других вертолетных противотанковых управляемых ракет, имеющихся сейчас на оснащении армейской авиации ВКС РФ. Такими средствами поражения также планируется оснастить модернизированные Ка-52М и Ми-28НМ.


Андрей Ермолов

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