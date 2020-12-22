Греция увеличивает оборонные расходы и закупает истребители "Рафаль"

ЦАМТО, 21 декабря. Правительство Греции 17 декабря объявило, что выплатит 2,32 млрд. евро (2,8 млрд. долл.) за покупку французских истребителей "Рафаль" и ракет для их оснащения на фоне роста напряженности в отношениях с соседней Турцией.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя правительства Греции Стелиоса Петсаса, поставка 18 истребителей начнется в середине 2021 года и будет завершена в течение двух лет.

Руководство Греции в целом выделило 11,5 млрд. евро (14,1 млрд. долл.) на модернизацию в течение пяти лет своих вооруженных сил на фоне ухудшения отношений с Турцией, являющейся союзником по НАТО.

О намерении в ближайшее время заключить с французским правительством и компанией Dassault Aviation соглашения о продаже истребителей премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил в парламенте 15 декабря перед голосованием по бюджету на 2021 год. Законодатели утвердили бюджет при соотношении голосов 158:148. Расходы на оборону в 2021 году увеличены более чем на треть – до 5,4 млрд. евро, несмотря на глубокую рецессию, вызванную пандемией COVID-19.

Как сообщал ЦАМТО, 12 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о намерении приобрести во Франции 18 истребителей "Рафаль". Для снижения затрат ВВС Греция намерены получить 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВВС. Предполагается, что самолеты будут вооружены управляемыми ракетами "Метеор" класса "воздух-воздух", крылатыми ракетами Scalp и противокорабельными "Экзосет".

Ориентировочная стоимость самолетов составляет 1,92 млрд. евро, боеприпасов – около 400 млн. евро. Первые четыре летчика отправятся во Францию для обучения в начале 2021 года. Ожидается, что самое позднее к маю 2021 года, первый бывший в эксплуатации "Рафаль" совершит посадку на базе Танагра. Первые шесть самолетов из состава ВВС Франции будут поставлены к середине 2021 года, а новые – к середине 2023 года.

Ранее Греция уже приобретала боевые самолеты во Франции. Так, 40 "Мираж F1" были закуплены у Dassault Aviation в 1974 году, 40 "Мираж-2000" – в 1985 году и 15 "Мираж-2000-5" в 2000 году. Последний контракт также включал модернизацию 10 "Мираж-2000" к стандарту "Мираж-2000-5" с участием греческой промышленности.

Как планируется, с различными французскими компаниями также будут подписаны контракты на обслуживание истребителей "Мираж-2000", модернизацию БЛА "Спервер" СВ Греции и др.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли должна была прибыть в Афины для подписания контракта по истребителям "Рафаль" 19 декабря, хотя греческие СМИ сообщали, что поездка может быть отложена из-за пандемии COVID-19. Пока официального сообщения о подписании контракта не имеется.