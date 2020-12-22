Россиян обяжут уведомлять Росгвардию о покупке списанного оружия

В Госдуму 21 декабря поступил законопроект, направленный на усиление контроля за законностью владения оружием россиянами. Документ подготовила группа депутатов из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Согласно законопроекту, запрещается хранить списанное оружие без уведомления об этом Росгвардии или ее территориального органа.

«Вводится обязанность граждан и юридических лиц уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии у них на праве собственности, продаже и дарении списанного оружия с целью его регистрации, при этом выдача разрешительных документов на хранение такого оружия не предусматривается, а Росгвардия наделяется полномочиями определять форму и порядок подачи указанного уведомления», — говорится в тексте документа.

В свою очередь Минпромторг России планируют наделить полномочиями определять согласованные с МВД России, ФСБ России и Росгвардией требования к производству списанного оружия.

Авторы законопроекта отмечают, что коммерческие организации, в том числе с формой государственного контроля, на фоне возрастающего спроса увеличивают производство списанного оружия, которое можно переделать в боевые аналоги. Востребованность списанного оружия в криминальной среде обусловлена облегченной методикой восстановления боевых свойств оружия, при этом цена его на 50% ниже стоимости аналогичного штатного образца, сообщили авторы законодательной инициативы.

«Согласно статистическим данным МВД России и ФСБ России, в 2015–2020 годах правоохранительными органами и органами безопасности из незаконного оборота изъято свыше 70 тыс. единиц огнестрельного оружия, выявлено и ликвидировано более 400 подпольных мастерских по изготовлению, переделке оружия, изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также боеприпасов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В октябре депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил «Известиям», что в России необходимо повысить возрастной ценз до 21 года для получения лицензии на владение и использование оружия.