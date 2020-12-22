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Naked Science

Беспилотный ведомый от Boeing начал скоростные пробежки по взлетно-посадочной полосе

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Loyal Wingman
Loyal Wingman.
Источник изображения: sciencetoday

Беспилотный летательный аппарат Loyal Wingman приступил к скоростным пробежкам по взлетно-посадочной полосе. Первый полет намечен на 2021-й.

Создаваемый австралийским подразделением Boeing летательный аппарат Loyal Wingman — одна из потенциально наиболее революционных разработок в оборонной сфере. Предполагается, что аппарат будет получать информацию от соседней пилотируемой платформы через канал передачи данных. Таким образом, он дополнит пилотируемые самолеты, существенно расширяя их возможности.

Как сообщил Boeing, программа Loyal Wingman преодолела очередной важный этап на пути к первому полету: аппарат выполнил первые скоростные пробежки по взлетно-посадочной полосе. В рамках тестов проверили сам БПЛА и работу пункта управления. Loyal Wingman успешно прошел испытания на низкой, средней и высокой скоростях.

Испытания Loyal Wingman / ©Boeing

«Наша программа испытаний успешно продвигается, и мы довольны данными наземных испытаний, которые собрали на сегодня, — заявил Пол Райдер, менеджер по летным испытаниям корпорации Boeing. — Мы работаем с Air Warfare Center (оборонно-исследовательская организация Королевских военно-воздушных сил Австралии. — Прим. ред.) над завершением окончательных проверок испытаний для подготовки к летным тестам в новом году».

Более 35 австралийских поставщиков из отраслевой группы внесли свой вклад в разработку Loyal Wingman, в том числе инвестиционный партнер BAE Systems Australia. Согласно планам, озвученным Boeing, выполнить первый полет аппарат может уже в 2021 году.

Конструктивно Loyal Wingman представляет собой малозаметный цельнокомпозитный реактивный аппарат, оснащенный одним двигателем. Его длина составляет 11 метров. Loyal Wingman построили по модульному принципу: размещать полезную нагрузку (в частности, датчики) можно будет в сменных носовых отсеках. В перспективе аппарат может научиться применять разное вооружение.

Loyal Wingman

Источник изображения: armytimes

Австралия — не единственная страна, которая хочет получить беспилотного ведомого. Это направление сейчас, в частности, активно изучают в России. Ранее стало известно, что новый российский БПЛА «Охотник» выполнил первый полет в связке с истребителем пятого поколения.

Примечательно также, что, по некоторым данным, сам истребитель Су-57 начали испытывать в беспилотном режиме: летчик во время тестов находился в кабине, но только для контроля над ситуацией.

Отметим, что первый серийный истребитель Су-57 должны передать войскам до конца года. Самая первая серийная машина разбилась во время испытаний в 2019-м.

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Австpалия
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
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