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Известия.ru

В США назвали российские С-400 «главным страхом» НАТО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Американский журнал The National Interest оценил российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф». Статья вышла с заголовком «Действительно ли российская система является главным страхом» НАТО?».

Авторы подчеркнули, что за последние годы РФ заключила множество крупных контрактов на экспорт ЗРС. Так, С-400 закупили Турция, Китай, Индия, а интерес к ней выразили Египет, Ирак, Саудовская Аравия, Катар и другие страны.

ЗРС задумывалась как усовершенствованный вариант С-300, создатели дополнили ее новыми ракетами, что позволило улучшить характеристики и перечень выполняемых функций.

С-400 начали поступать на вооружение в 2007 году, в них имеется ряд компонентов, в том числе системы боевого управления, ракеты класса «земля–воздух», система материально-технического обеспечения, позволяющая хранить ракеты и обслуживать оборудование.

Как добавили в издании, возможности С-400 значительно выше, чем у С-300. «Триумф» является «одной из главных систем противоракетной обороны», а также важным продуктом, который Россия предлагает на экспорт. Система универсальна, устойчива к помехам и может отслеживать стелс-самолеты.

Ранее, в декабре, в Госдепе США признали российские С-400 в Турции угрозой для американских военных. По словам госсекретаря Штатов Майка Помпео, покупка страной российских вооружений подвергает опасности безопасность солдат и военных технологий США. Кроме того, она предоставляет РФ доступ к вооруженным силам Турции и ее оборонной индустрии.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года.

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С-400 Триумф
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