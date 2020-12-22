Вопрос выбора двигателя для перспективного европейского БЛА Eurodrone

В опубликованном во французской газете "La Tribune" материале Michel Cabirol "Moteurs de l'Eurodrone: dernière chance pour Safran de supplanter General Electric" ("Двигатели для Eurodrone: Воспользуется ли Safran последним шансом, чтобы вытеснить General Electric?") сообщается, что европейская компания Airbus Defense запросила двигателестроительные компании General Electric и Safran Helicopter Engines предоставить ей окончательное коммерческое предложение на производство турбовинтового двигателя для перспективного европейского беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Eurodrone MALE (Medium Altitude Long Endurance).

Проектное изображение перспективного европейского беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Eurodrone MALE (с) Airbus

Итак, Airbus Defense очень скоро вынесет свой вердикт, на каком именно двигателе полетит Eurodrone MALE. Американский гигант General Electric (GE) предлагает свой мотор GE Catalist через свою итальянскую дочку Avio, частично европеизировавшую этот двигатель, разработанный для одномоторного турбовинтового самолета Cessna Denali, находящегося в стадии испытаний в компании Textron Aviation Inc.

Французская частная компания Safran Helicopter Engines (Safran HE) выставила предложение по двигателю Ardiden TP3, поддержанное министерством обороны Франции, но компании это решение далось непросто после раскрытия деталей конкурентной борьбы.

Как утверждают некоторые источники, именно по этой же причине, Airbus Defense вновь запросила предложение от обоих конкурентов, чтобы дать Safran HE возможность наверстать упущенное в финансовом плане или окончательно похоронить предложение от "отечественного производителя" со словами "видите: они не сумели воспользоваться данным им шансом". Таким образом, Safran HE сможет разыграть этот неожиданно свалившийся на неё дополнительный мяч.

Разница в предложении составляла 20-25 млн евро

Программа БЛА Eurodrone MALE оценивается выше 7 млрд евро, и она одна из самых знаковых для обороны Европы. Разница по предыдущему предложению двух производителей двигателей составила 20-25 млн евро, хотя коммерческое предложение Safran HE было намного агрессивнее предположенного ими ранее компании Airbus. Тем не менее, учитывая европейские реалии, нет уверенности, что на этот раз французам удастся обогнать предложение американцев. Но разница в предложении слишком мала, учитывая сумму, поставленную на карту, 7 млрд евро, и, прежде всего, европейское предложение должно пользоваться преимушеством, когда речь идет о военных программах, финансируемых европейскими государствами: Германией, Испанией, Францией и Италией.

Размер заказа

Группа европейских государств сформировала заказ на 21 комплекс Eurodrone MALE, в каждый из которых входят по три беспилотных летальных аппарата, - то есть суммарно включающий 63 беспилотника на общую сумму в 7,1 млрд евро, включая разработку.

Таким образом, ожидается, что без учета затрат на НИОКР стоимость одного комплекса Eurodrone MALE будет на 40 млн евро ниже, чем у американского аналога General Atomics MQ-9 Reaper, заявили в министерстве обороны Франции, а именно 160 млн евро против 200 млн евро у заокеанских производителей.

Кроме того, министерство обороны Франции подчеркнуло, что стоимость эксплуатации Eurodrone MALE также будет ниже, чем у Reaper, и составит 3000 евро за час полета по сравнению с 4000 евро для Reaper.