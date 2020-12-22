Guardians: на страже космоса

В Сухопутных войсках — солдаты, в ВВС — лётчики, в ВМС — моряки, в КМП — морпехи. А как назвать сотрудников новосозданных Космических сил США? Вчера, 20 декабря, портал thedrive.com сообщил о том, что вице-президент США Майкл Пенс объявил официальное название военнослужащих нового рода войск.

На страже космоса в США будут стоять.. стражи (guardians). Именно так будут именовать всех, кто причислен к Космическим силам (Space Force, USSF). Ранее Космические силы представили уникальные обозначения военнослужащих, форму, знаки отличия, а также девиз — Semper Supra или «Всегда выше» (Always Above).

Официальный флаг Космических сил США Источник изображения: thedrive.com

«Сегодня, после годичного процесса, в ходе которого были представлены сотни материалов и исследований с участием профессионалов космического дела и представителей широкой общественности, мы, наконец, можем поделиться с вами именем, под которым мы будем известны: стражи», — сообщили в пресс-службе Космических сил.

Космические силы будут действовать в составе ВВС США. Они возьмут на себя космические функции существующих служб, передав их в единый независимый филиал, курируемый начальником космических операций. Столь серьёзных изменений в структуре вооружённых сил США не происходило с 1947 года, когда ВВС США отделились от Армии США. В перспективе USSF сможет насчитывать порядка 15 000 военнослужащих.