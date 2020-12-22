Новый китайский реактивный огнемет показали на видео

В Сети появилось видео испытаний китайскими военными нового реактивного пехотного огнемета (РПО). Предполагается, что он заменит PF97 - это лицензионная копия РПО "Шмель", которая выпускалась в Китае с конца 1990-х, сообщается в блоге военного эксперта Юрия Лямина.

Официальной информации по поводу этой новинки пока не поступало. По одной из версий, основанной на просмотре немногочисленных видеокадров, в качестве снаряда этого РПО используется граната с тандемной боевой частью. Первый заряд нужен для пробития легкой брони или стены, а второй - термобарический - для поражения экипажа бронетехники или солдат в укрытии. Также не исключено, что РПО выпускается с различными боевыми частями.

Помимо этого РПО, судя по всему, оснащен лазерным дальномером для точного определения расстояния до цели.

Алексей Иванов