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Российская газета

Успехи России в развитии военных беспилотников признали в Китае

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Источник изображения: РИА Новости

Россия быстро и последовательно развивает боевую беспилотную авиацию. В 2018 году произошел ключевой прорыв, после чего семейство военных дронов стало быстро расширяться. К 2025 году число беспилотников в армии России удвоится, а их роль в боевых операциях станет более заметной.

Китайское издание "Чжунго цзюньван" отметило успехи России в развитие боевой беспилотной авиации (перевод статьи опубликовал ИноСМИ). За восемь лет с момента появления в структуре Минобороны РФ управления строительства и развития системы применения БПЛА налажено обучение операторов, подразделения беспилотников появились во всех соединениях Сухопутных войск и ВВС, на каждом флоте, в РВСН и ВДВ. Отряды российских дронов размещены в Абхазии, Армении, Калининграде и Крыму.

Новым "Планом развития национальной обороны РФ" предусмотрено создание беспилотных подразделений в каждой артиллерийской бригаде, воздушно-десантном полку, на авиабазах и в соединениях РВСН. На создание семи новых цифровых полигонов для моделирования и испытаний БПЛА планируется направить 570 миллионов рублей.

В 2018 году произошел прорыв в создании новых дронов и их семейство с тех пор непрерывно расширяется. Разработано несколько моделей, основанных как на собственных разработках, так и на импортированных технологиях, сформирован научный задел для дальнейшего развития. В строительстве дронов задействованы такие авиастроительные гиганты, как "РСК МиГ", ОКБ Сухого, КБ "Туполев" и другие. За счет унификации и модульной конструкции российские дроны отличаются высокой эффективностью и хорошими тактическими характеристиками. В числе успешных аппаратов издание отмечает "Тахион", "Орлан", "Элерон" и "Гранат".

БПЛА "Форпост" и "Застава", созданные на базе израильских дронов IAI Searcher и IAI Bird Eye 400, стали основным инструментом российских военных для разведки на поле боя и охраны важных объектов. 2020 год принес заметные успехи в разработке тяжелых и ударно-разведывательных машин. Прототипы дронов "Охотник", "Альтаир", "Альтиус-У", "Орион" и другие приступили к летным испытаниям. "Охотник" отрабатывает работу в паре с истребителем пятого поколения Су-57. "Альтаир" может висеть в воздухе 48 часов и пролететь за это время 10 тысяч километров. БПЛА "Орион" предназначен для групповых ударных операций. Боевую единицу будут составлять 3-6 дронов, каждый сможет нести до 4 ракет.

Большое внимание уделяется подготовке операторов. Их набирают из офицеров и контрактников - с теми же правами, что и у летчиков-истребителей. Одновременно совершенствуется практика применения дронов в современном бою. В ходе стратегических учений "Центр-2019" беспилотники были впервые использованы для нанесения ударов, также они координировали разведывательные и ударные операции совместно с наземными войсками. Северный флот применил дроны для получения сведений о расположении 36 кораблей, участвовавших в миссии. Активно использовались БПЛА и во время учений Черноморского флота в Крыму.

Завершена разработка шлема оператора "Сварог", позволяющего управлять дронами поворотом головы и движениями глаз. Тактика "пчелиного роя", которую тестируют военные, откроет новые возможности для смешанных авиагрупп, где пилотируемый самолет будет руководить, а несколько дронов - выполнять штурмовые и разведывательные задачи.


Антон Валагин

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Страны
Абхазия
Армения
Израиль
Китай
Россия
Продукция
Searcher 2
Орион БПЛА
ПАК ФА
Форпост БЛА
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IAI
Минoбороны РФ
Туполев
Проекты
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Истребитель 5 поколения
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