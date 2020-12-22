Кого боятся россияне, массово закупая оружие

Спрос увеличился почти на всё, что стреляет, — от охотничьих карабинов до полуавтоматических винтовок, купить которые могут только профессионалы.

Гендиректор предприятия ORSIS Валерий Новосёлов заявил, что продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса. По его словам, в определённые моменты спрос превышал предложение. Новосёлов пояснил, что невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России касается абсолютно всех моделей, разрешённых к продаже, — это и обычные охотничьи ружья, и почти профессиональные карабины.

«Кто-то покинул город, переехал в свой дом. И возник вопрос, как обеспечить безопасность жилища. Поэтому люди массово стали покупать оружие. Повышение спроса на оружие и культура обращения с ним, на мой взгляд, никак не связаны. Возможно, у человека после покупки оружие лежит в сейфе или стоит за дверью, поэтому он может приобщаться к оружейной культуре, а может и нет», считает инструктор по огневой подготовке центра «Академия тактики» Павел Хант.

Также в статье «Life» отмечается: с учётом того что последние несколько месяцев для владельцев стрелкового оружия выдались особенно непростыми, законопроект по уменьшению возраста владения оружием до 16 лет вызывает споры между профессионалами и потенциальными владельцами бюджетных дробовиков и ружей. С нововведениями оказались несогласны психологи и общественники, которые справедливо замечают, что в таком возрасте подростки просто не в состоянии осознать ответственность, связанную с оружием.

Кроме того, по словам врача-психотерапевта Елены Шуберт, владельцы нарезного оружия значительно реже совершают преступления, напрямую связанные с его применением. Чаще всего в системе лицензирования пробелы возникают там, где проверка должна быть особенно жёсткой и детальной.