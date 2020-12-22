Войти
Военно-промышленный курьер

Кого боятся россияне, массово закупая оружие

590
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Спрос увеличился почти на всё, что стреляет, — от охотничьих карабинов до полуавтоматических винтовок, купить которые могут только профессионалы.

Гендиректор предприятия ORSIS Валерий Новосёлов заявил, что продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса. По его словам, в определённые моменты спрос превышал предложение. Новосёлов пояснил, что невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России касается абсолютно всех моделей, разрешённых к продаже, — это и обычные охотничьи ружья, и почти профессиональные карабины.

«Кто-то покинул город, переехал в свой дом. И возник вопрос, как обеспечить безопасность жилища. Поэтому люди массово стали покупать оружие. Повышение спроса на оружие и культура обращения с ним, на мой взгляд, никак не связаны. Возможно, у человека после покупки оружие лежит в сейфе или стоит за дверью, поэтому он может приобщаться к оружейной культуре, а может и нет», считает инструктор по огневой подготовке центра «Академия тактики» Павел Хант.

Также в статье «Life» отмечается: с учётом того что последние несколько месяцев для владельцев стрелкового оружия выдались особенно непростыми, законопроект по уменьшению возраста владения оружием до 16 лет вызывает споры между профессионалами и потенциальными владельцами бюджетных дробовиков и ружей. С нововведениями оказались несогласны психологи и общественники, которые справедливо замечают, что в таком возрасте подростки просто не в состоянии осознать ответственность, связанную с оружием.

Кроме того, по словам врача-психотерапевта Елены Шуберт, владельцы нарезного оружия значительно реже совершают преступления, напрямую связанные с его применением. Чаще всего в системе лицензирования пробелы возникают там, где проверка должна быть особенно жёсткой и детальной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Промтехнологии ГК
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.10.2017
Не доводя до рукопашной: чем воюет элитный российский спецназ
29.10.2015
Винтовки Orsis протестировали на «ИНТЕРПОЛИТЕХЕ-2015»
19.10.2015
Демонстрационная программа «Интерполитех-2015» обещает быть зрелищной и насыщенной
12.01.2015
Винтовка с компьютером: чем будут вооружать снайперов российской армии
01.02.2012
Отечественному ОПК нужны новые Калашниковы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:56
  • 254
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны