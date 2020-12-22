ОСК купила у владельцев "Калашникова" 83% акций рыбинского судозавода "Вымпел"

Перед церемонией закладки для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" головного морского транспорта вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551). Рыбинск, 05.05.2017.

Ярославль. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приобрело 82,88% акций АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область, ранее входил в ГК "Калашников"), следует из материалов ОСК.

Сделка была оформлена 18 декабря, ее подробности не уточняются.

"Коммерсантъ" ранее отмечал, что верфь может быть продана ОСК группой "Калашников", куда она вошла в 2016 году, за 1 рубль.

После приобретения рыбинского судостроительного завода ОСК не исключала выхода на рынок строительства малотоннажных судов.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.