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Интерфакс-АВН

ОСК купила у владельцев "Калашникова" 83% акций рыбинского судозавода "Вымпел"

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Геннадий Дмитриев
Перед церемонией закладки для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" головного морского транспорта вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551). Рыбинск, 05.05.2017.
Источник изображения: Александр Колляков / kuleshovoleg.livejournal.com

Ярославль. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приобрело 82,88% акций АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область, ранее входил в ГК "Калашников"), следует из материалов ОСК.

Сделка была оформлена 18 декабря, ее подробности не уточняются.

"Коммерсантъ" ранее отмечал, что верфь может быть продана ОСК группой "Калашников", куда она вошла в 2016 году, за 1 рубль.

После приобретения рыбинского судостроительного завода ОСК не исключала выхода на рынок строительства малотоннажных судов.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

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Компании
Вымпел СЗ
ОСК
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