ОСК купила у владельцев "Калашникова" 83% акций рыбинского судозавода "Вымпел"

Ярославль. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приобрело 82,88% акций АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область, ранее входил в ГК "Калашников"), следует из материалов ОСК.
Сделка была оформлена 18 декабря, ее подробности не уточняются.
"Коммерсантъ" ранее отмечал, что верфь может быть продана ОСК группой "Калашников", куда она вошла в 2016 году, за 1 рубль.
После приобретения рыбинского судостроительного завода ОСК не исключала выхода на рынок строительства малотоннажных судов.
АО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.