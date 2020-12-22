Вице-премьер Борисов заявил о существенном росте доли российских товаров в госзакупках

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Доля российской продукции в государственных и корпоративных закупках выросла до 24,2% в 2020 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Мы сделали все, чтобы открыть внутренний рынок отечественному производителю. Благодаря поддержке правительства доля российской продукции в государственных и корпоративных закупках выросла с 13,3% в 2019 году до 24,2% в 2020 году. За два года это порядка 10 трлн руб., которые остались в России", - заявил Борисов.

По его словам, такие показатели видны через единую информационную систему Минфина.

"Она уже отлично работает и со следующего года станет основой мониторинга квотирования. Напомню, с 2021 года в государственных и корпоративных закупках будут установлены обязательные минимальные доли закупок товаров и услуг российского производства. Мы рассчитываем, что доля отечественной продукции в закупках вырастет еще более существенно", - сказал Борисов в интервью РБК.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что в РФ необходимо ввести закупку без конкурса отечественных автомобилей и самолетов для нужд госкомпаний.