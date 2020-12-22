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Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов заявил о существенном росте доли российских товаров в госзакупках

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Доля российской продукции в государственных и корпоративных закупках выросла до 24,2% в 2020 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Мы сделали все, чтобы открыть внутренний рынок отечественному производителю. Благодаря поддержке правительства доля российской продукции в государственных и корпоративных закупках выросла с 13,3% в 2019 году до 24,2% в 2020 году. За два года это порядка 10 трлн руб., которые остались в России", - заявил Борисов.

По его словам, такие показатели видны через единую информационную систему Минфина.

"Она уже отлично работает и со следующего года станет основой мониторинга квотирования. Напомню, с 2021 года в государственных и корпоративных закупках будут установлены обязательные минимальные доли закупок товаров и услуг российского производства. Мы рассчитываем, что доля отечественной продукции в закупках вырастет еще более существенно", - сказал Борисов в интервью РБК.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что в РФ необходимо ввести закупку без конкурса отечественных автомобилей и самолетов для нужд госкомпаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
ИТ
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1 комментарий
№1
22.12.2020 12:08
Для обеспечения экономической безопасности доля отечественных товаров в госзакупках должна составлять не менее 70%
0
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