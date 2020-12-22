В 2020 году продолжились поставки техники в интересах военной полиции

ЦАМТО, 21 декабря. В 2020 году Главное управление военной полиции продолжало наращивать технические возможности подчиненных органов военной полиции за счет поставок современного вооружения, а также ремонта и модернизации автомобильного парка имеющейся техники.

В 2020 году в интересах Главного управления военной полиции принято на снабжение три образца автомобильной техники, введена в эксплуатацию современная автоматизированная информационная система в 10 органах военной автомобильной инспекции, позволяющая более эффективно обеспечивать безопасность дорожного движения и предупреждать дорожно-транспортные происшествия.

Для выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации парк военной полиции пополнился бронированными автомобилями УАЗ "Есаул" и "Тигр-М".

Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах страны военные автомобильные инспекции получили более 100 ед. новейших образцов техники, в том числе комплексы организации безопасности дорожного движения на базе фургонов и подвижные комплексы безопасности дорожного движения на базе легковых автомобилей и мотоциклы для обеспечения служебной деятельности военной автоинспекции в труднопроходимых районах.

По итогам проведенных специальных учений военной полиции "Страж-2020" в целях совершенствования системы управления органов военной полиции проводятся одна научно-исследовательская работа и две опытно-конструкторские работы.

Оснащенность органов и подразделений военной полиции новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники за период с 2012 по 2020 гг. возросла в 6,5 раза, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.