Войти
Российская газета

Армия США расширяет программу модернизации танков Abrams

556
0
0
Источник изображения: Aaron Ellerman/Wikimedia

Минобороны США сообщило о новом контракте с General Dynamics Land Systems на общую сумму 4,62 миллиарда долларов на модернизацию имеющихся танков Abrams до уровня M1A2 SEP v3. Работы должны быть выполнены до 2028 года.

Как сообщает DefenseWorld, на днях был заключен еще один контракт - с компанией Honeywell - на поставку двигателей AGT 1500 для танков Abrams.

Переоборудование танков включает в себя улучшения в области систем связи, топливной эффективности, надежности, устойчивости и защищенности. Газотурбинный двигатель AGT 1500 развивает мощность в 1500 л.с. Основное оружие модификации - 120 мм пушка М256. Танк оснащен новыми тепловизионными приборами IFLIR, позволяющими получать изображение высокой четкости.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
Похожие новости
19.09.2018
Армия США переименовала последние модификации танка M1A2 Abrams
11.08.2015
Новые снаряды для танков Abrams
22.04.2013
Рывок в прошлое
21.06.2012
Художник против танков
27.12.2011
General Dynamics получает $60 млн на модернизацию танков Abrams M1A2
29.07.2010
Сухопутные войска Ирака получат 140 ОБТ M-1A1SA «Абрамс» к сентябрю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:56
  • 254
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны