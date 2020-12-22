Армия США расширяет программу модернизации танков Abrams

Минобороны США сообщило о новом контракте с General Dynamics Land Systems на общую сумму 4,62 миллиарда долларов на модернизацию имеющихся танков Abrams до уровня M1A2 SEP v3. Работы должны быть выполнены до 2028 года.

Как сообщает DefenseWorld, на днях был заключен еще один контракт - с компанией Honeywell - на поставку двигателей AGT 1500 для танков Abrams.

Переоборудование танков включает в себя улучшения в области систем связи, топливной эффективности, надежности, устойчивости и защищенности. Газотурбинный двигатель AGT 1500 развивает мощность в 1500 л.с. Основное оружие модификации - 120 мм пушка М256. Танк оснащен новыми тепловизионными приборами IFLIR, позволяющими получать изображение высокой четкости.

Майя Бирюкова