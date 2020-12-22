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ЦАМТО

Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса "Атака-ВМ"

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Вертолет Ми-8АМТШ-ВН
Вертолет Ми-8АМТШ-ВН.
Источник изображения: © Фото : Ростех / Антон Тушин

ЦАМТО, 21 декабря. Новейший российский транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН на испытаниях подтвердил статус летающей боевой машины десанта (БМД), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса "Атака-ВМ" по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что вертолет также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

По словам источника, благодаря усовершенствованному управляемому оружию и повышенной живучести "новый вертолет стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач".

"Фактически, он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машиной десанта", – добавил собеседник агентства.

Как ранее сообщали в Минобороны, первые десять Ми-8АМТШ-ВН получат бригады армейской авиации, работающие в интересах Воздушно-десантных войск.

Летные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались в июле этого года. Машина разработана в конструкторском бюро имени Миля на базе вертолетов серии Ми-8/17 с учетом опыта локальных конфликтов, в частности, с учетом опыта применения ударных и транспортных вертолетов в Сирии. Вертолет получил двигатель ВК-2500-03, надежно работающий на больших высотах и в жарком климате, и усовершенствованный несущий винт. Ми-8АМТШ-ВН оснащен новым прицельно-навигационным оборудованием, позволяющим управлять им в сложных погодных условиях и ночью.

Кабина нового вертолета защищена титановой броней, а транспортное отделение закрыто легкой арамидной броней. Забронированы также наиболее важные агрегаты вертолета. Машина имеет комплекс бортовой обороны, который может подавлять ракеты с инфракрасными и радиолокационными ГСН. Все вышеперечисленное повышает живучесть вертолета и кардинально усиливает защищенность экипажа и десанта.

Вооружение вертолета составляют пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющий бороться с наземными и воздушными целями. Две двери по бортам и дополнительные люки обеспечивают возможность сверхбыстрой высадки десанта, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ВК-2500
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
МВЗ им. Миля
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