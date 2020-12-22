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ЦАМТО

В Минобороны России прошло совещание по итогам изобретательской и рационализаторской деятельности в ВС РФ

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 21 декабря. В Минобороны России прошло совещание по итогам изобретательской и рационализаторской деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Итоги деятельности в данной сфере за 2020 год подвел заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

В ходе совещания были обсуждены ранее отобранные материалы для демонстрации на телеканале "Звезда" в рубрике "Технологии прорыва", а также проекты знаков отличия Минобороны России "Почетный изобретатель" и "Почетный рационализатор".

Для примера, по линии Сухопутных войск в 2020 году было получено 50 патентов на изобретения, выдано 321 удостоверение на рационализаторское предложение.

По окончании мероприятия были сформированы основные задачи рационализаторской и изобретательской деятельности на 2021 год такие, как:

- организация и проведение мероприятий по вовлечению личного состава в научно-техническое творчество;

- создание необходимых условий для реализации наиболее эффективных форм проведения рационализаторской и изобретательской деятельности;

- реализация на практике полученных результатов интеллектуальной деятельности и рационализаторских предложений в целях повышения боевых возможностей частей и подразделений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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