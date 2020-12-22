ВВС Бразилии получили четвертый самолет ВТА KC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 21 декабря. Бразильская компания Embraer объявила о поставке командованию ВВС Бразилии четвертого из 28 заказанных многоцелевых самолетов военно-транспортной авиации KC-390 "Миллениум".

В мероприятии принял участие командующий ВВС Бразилии лейтенант-бригадир Антонио Карлос Моретти Бермудес.

Как и три ранее поставленных KC-390, четвертый самолет войдет в состав 1-й группы транспортной авиации (1 Grupo de Transporte de Tropa – 1 GTT) ВВС Бразилии.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2014 года Координационная комиссия по боевой авиации ВВС Бразилии (COPAC) подписала с компанией Embraer контракт на поставку в течение десяти лет 28 ед. KC-390 и их начальную логистическую поддержку. Стоимость соглашения оценивается в 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). В том же месяце было подписано изменение к контракту, предусматривающее поставку двух опытных образцов стоимостью 72,86 млн. риалов. Самолеты собираются на предприятии в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу). Новые KC-390 заменят турбовинтовые C-130/KC-130 "Геркулес", состоящие на вооружении с 1960-ых гг.

KC-390 предназначен для транспортировки войск и грузов, десантирования, дозаправки топливом в воздухе самолетов и вертолетов, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, пожаротушения, а также поддержки гуманитарных миссий.

Первый самолет KC-390 был передан ВВС Бразилии 4 сентября 2019 года, второй – в декабре 2019 года, третий – в июне 2020 года.

В августе 2019 года Embraer заключила первый экспортный контракт на поставку пяти самолетов KC-390 ВВС Португалии. В октябре 2020 года группы специалистов вооруженных сил Португалии и Embraer завершили "Критический анализ конструкции" KC-390, заказанного Португалией. На этом этапе было завершено проектирование системной архитектуры самолета в соответствии с требованиями, указанными ВВС Португалии. Планируется, что поставки KC-390 ВВС Португалии начнутся в 2023 году.

Венгерское правительство 17 ноября подписало с Embraer контракт на поставку двух самолетов C-390 "Миллениум" в конфигурации топливозаправщика KC-390. Это приобретение является частью процесса укрепления возможностей ВС Венгрии, в первую очередь, в сфере тактических воздушных перевозок, дозаправки в воздухе и медицинской эвакуации, а также в проведении других операций. Поставки должны начаться в 2023 году.

Заказанный Венгрией KC-390 станет первым в мире самолетом с конфигурацией отделения интенсивной терапии, необходимой для выполнения гуманитарных миссий. Самолет также предназначен для заправки истребителей JAS-39 "Грипен", других самолетов, использующих ту же технологию. KC-390 будут полностью совместимы с системами НАТО не только с точки зрения оборудования, но и с точки зрения конфигурации авионики и связи.