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Синьхуа (Китай): миссия «Чанъэ-5» завершилась полным успехом

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Второй пилотируемый космический корабль КНР «Шэньчжоу-6»
Второй пилотируемый космический корабль КНР «Шэньчжоу-6».
Источник изображения: © AP Photo, Xinhua, Zhao Jianwei

Китай ликует. Один из важных этапов его амбициозной лунной программы успешно завершен. Зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта. Главное в его миссии – именно отработка возврата космических кораблей. Это нужно для освоения Луны и планет Солнечной системы. Китай врывается в мировую космическую гонку.

"Чанъэ-5" вернулся с "выемки грунта"! Миссия китайского лунного исследовательского проекта "Чанъэ-5" завершилась полным успехом!

Ранним утром 17 декабря возвращаемый модуль исследовательского зонда "Чанъэ-5", несущий образцы лунного грунта, с помощью технологии "двойного входа" спустился в атмосферу и благополучно приземлился в заранее намеченном районе на территории округа Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.

Когда возвращаемая капсула "Чанъэ-5" успешно завершила миссию по "выемке лунного грунта" и доставке "специфической продукции Луны" домой, Пекинский Центр управления космическими полетами "Чанъэ-5" немедленно превратился в море веселья и радости: все сотрудники непрестанно поздравляли и благодарили друг друга.

Главный распорядитель лунной программы Китая и директор Национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь объявил: "Миссия проекта исследования Луны "Чанъэ-5" завершилась полным успехом!"

За 23 дня миссии зонд "Чанъэ-5" прошел через множество трудностей, таких как переход с земной орбиты на лунную, торможение на окололунной орбите, полет вокруг спутника Земли, прилунение спускаемого аппарата, автоматический отбор проб, взлет с лунной поверхности, сближение и стыковка на лунной орбите и обратный полет, и в результате успешно вернулся на Землю, доставив образцы лунной почвы. Это невероятное и чрезвычайно значимое космическое путешествие было успешно завершено.

"Миссия "Чанъэ-5" - это не только заключительные результаты, но и вся работа по заложению фундамента"

Пэй Чжаоюй, пресс-секретарь миссии "Чанъэ-5" и заместитель директора Центра исследования Луны и космической инженерии Национального космического управления, сказал, что миссия "Чанъэ-5" была важным этапом китайской программы освоения Луны.

"Лунная программа" Китая - один из 16 крупных национальных научно-технических проектов, определенных в "Национальном среднесрочном и долгосрочном плане развития науки и технологий". С момента создания проекта Национальное космическое управление создало более 2000 подразделений и привлекло сотни тысяч научно-технических работников по всей стране, чтобы объединить их и организовать на эффективное сотрудничество в сборе данных для разрешения ключевых проблем проекта и высококачественного выполнения шести задач зондирования, а также для "проведения шести сражений и одержания шести побед".

Миссия "Чанъэ-5", явилась на данном этапе самым сложным китайским проектом космической инженерии с самым большим техническим охватом. Реализация этого проекта знаменует собой плановое завершение важнейшего этапа освоения Луны "полет по окололунной орбите, мягкую посадка на Луну и возвращение на Землю".

Комментарии китайских читателей

Перо: Просыпайтесь! Это величайшие новости для нашей страны, да здравствует Китай!

Дикие волны: Теперь мы можем сорвать Луну с неба (обр. иметь дерзкие мечты - прим. пер.) и ловить черепах в Пяти океанах (обр. совершать невозможное - прим. пер.), смеяться и петь победные песни (все предложение является высказыванием Мао Цзэдуна - прим. пер.). На свете нет непреодолимых преград для тех, кто без устали шагает по отрогам. Председатель Мао, мы сделали это!

Никчемный человек Синьцзян: В прежние времена бессмертные летали на Луну во сне, а мы смотрели на нее в тоске по дому, надеясь попасть в Лунный дворец (по легенде, на Луне есть дворец, где живет Чанъэ - богиня Луны - прим. пер.). Поднебесная почитала небо и исследовала небеса и Луну, но совсем другое дело - вернуть частицу Луны людям. Миф о лунной богине воплотился в жизнь, мечты стали явью, теперь мы видим, как танцует Чанъэ. Наши предки с гордостью смотрят на нас.

Лето пришло: Возвращаемый модуль на высокой скорости вошел в атмосферу Земли на высоте около 120 километров. После спуска на заданную высоту он выпрыгнул из атмосферы, а затем, достигнув наивысшей точки, снова начал спускаться вниз. - Вот это прыжок!

Наблюдатель: Поздравляем малыша Пять с возвращением домой! Да здравствует Китай!

Сыма Цинхань: Благослови великую Родину! Спасибо за ваш упорный труд в области науки и технологий!

Орел вонзается в небеса: Пятизвездочный красный флаг виден с поверхности Луны, как громкая песня победы, которую поет наша великая Родина, отныне только вперед к процветанию и мощи!

Узорчатая решетка: Чанъэ: меня и родину нельзя разлучать даже на мгновение…

Симба: Лунные раскопки успешно завершены, поздравляю!

Эфир: Я сказала маме, что очень много людей в нашей стране работали, чтобы выкопать два килограмма грунта на Луне, а потом доставить его к нам. Мама сказала, что эта земля видимо действительно очень ценная, ха-ха.

Черный перец в холодном омуте: Еще один потолок пробит! Горжусь. Китайская космонавтика, спасибо!

mqstrong: Чанъэ: "Наконец-то можно вернуться, я так тяжело трудилась для космонавтов, хочу отдохнуть".

Пешеходная улица: Эта техника "прыжка" для орбитальной коррекции просто невероятна.

Помню его по глазам: Исследования лунной почвы должны стать главной повесткой дня!

Волны: Пятая девушка вернулась домой, вся семья счастлива. Дедушка Мао на небесах радостно улыбается потомкам. Какая прекрасная новость! Китайская космонавтика лучшая!

Молодость: А в это время в сторону Марса медленно движется еще один симпатичный малыш.


Ху Чжэ, Пэн Юньцзя

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Китай
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