Новая Skoda Rapid: подробный обзор автомобиля

Источник фото: https://www.autocity-sk.ru/models/rapid

Rapid – самая популярная SKODA в нашей стране. Сегодня мы поговорим о новой модели этой марки, которая получила обновленный дизайн.

Экстерьер

Источник фото: https://www.autocity-sk.ru/avalible-cars/rapid

Первое, что хотелось бы отметить, – новенький Рапид получил красивую светодиодную оптику, которая теперь поддерживает систему задержки выключения света. Также была переработана решетка радиатора – она получила толстую хромированную окантовку.

Капот новой ŠKODA теперь выглядит более строгим, но тем не менее весьма достойно. Из интересных особенностей – ШКОДА Rapid получила минимум хромированных деталей, только одну полосу по низу боковых стекол. Есть разные варианты расцветки:

белая,

красная,

серебристая,

черная,

коричневая,

синяя,

бежевая,

серая.

При желании можно выбрать расцветку крыши. По умолчанию она того же цвета, что и кузов, но если доплатить, крыша станет черной.

Сзади выделяется большая надпись в торцевой части крышки багажника. Стоит отметить и массивный бампер, а также камеру заднего вида с индивидуальным омывателем.

Внешне автомобиль стал более современным и стильным, теперь он сильно напоминает хэтчбек Scala. Сегодня официальный дилер "Авто Сити" предлагает разные модели автомобилей Skoda, в том числе и новый Rapid – ознакомиться со списком более подробно можно на сайте. Из отличительных особенностей – доступные цены и большой число бонусов. Изучайте модельный ряд Skoda в Авто Сити с комфортом – при желании можно провести тест-драйв по продуманному маршруту.

Интерьер

Источник фото: https://www.autocity-sk.ru/models/rapid

Базовые кресла получили новую обивку, но остались прежними – у них широко расставлены валики боковой поддержки, профиль с «проваленной» поясницей, можно регулировать угол наклона спинки.

Интересным дизайном привлекает руль – у него всего две спицы. При необходимости можно доплатить и получить стандартный трехспицевый. Оба варианта поддерживают подогрев. Многие детали салона пластиковые.

Передняя панель

На ней красуется новый мультимедийный комплекс, имеющий 8-дюймовый экран. Есть поддержка подключения смартфона по SmartLink. Работает вся эта система довольно быстро.

Технические возможности

Всем желающим купить у официального дилера Мейджор Шкода Rapid стоит учесть, что теперь в машине есть электронный помощник, который будет самостоятельно замедлять ее в случае аварийной ситуации.

На выбор предлагаются несколько двигателей. Первый – базовый атмосферный 1.6 90 л. с., работающий вкупе с пятиступенчатой МКПП. Второй – 110-сильный, который работает с шестиступенчатым автоматом. Есть и турбомотор мощностью 125 л. с, который комплектуется семиступенчатым роботом DSG.