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БПЛА С-70 «Охотник» получит функцию перехватчика

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БПЛА С-70 «Охотник» получит функцию перехватчика
БПЛА С-70 «Охотник» получит функцию перехватчика.
Источник изображения: invoen.ru

Российский ударный БПЛА С-70 «Охотник» в будущем сможет выступать в роли перехватчика. В рамках летных испытаний "Охотник" впервые совершил серию полетов с ракетами класса "воздух-воздух" в качестве вооружения.

В ноябре 2020 года наблюдатели несколько раз видели над военным полигоном Ашулук в Астраханской области в воздухе неравнозначный дуэт: силуэт нового российского истребителя пятого поколения Су-57 и летающее крыло чуть меньшего размера. Последним был новый российский беспилотник-невидимка С-70 «Охотник», который впервые поднялся в воздух в августе 2019 года, а уже осенью того же года был замечен, как «верный ведомый» вместе с Су-57.

[srcimg]https://invoen.ru/wp-content/uploads/2020/12/F1-БПЛА-С70-Охотник-перед-взлетом-1.jpg[/srcimg]

Российский БПЛА С-70 "Охотник" перед взлетом


Согласно сообщению РИА «Новости», испытания, начавшиеся недавно на аэродроме Государственного летно-исследовательского центра имени Валерия Чкалова на северной окраине Ахтубинска, должны ознакомить ударный БПЛА С-70 «Охотник» с одной из его будущих ролей. Как утверждается, в качестве вооружения «Охотник» впервые получил ракеты класса «воздух-воздух» с активными инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения. Пока использовались ракеты-макеты, без боевых частей и двигателей, но с полнофункциональной электроникой.

По мнению специалистов, установка на БПЛА С-70 «Охотник» вооружения свидетельствует о начале новой фазы испытаний. Если предыдущие тестовые полеты сосредотачивались только на общих функциях и поведении дрона в воздухе, теперь, очевидно, речь пойдет о конкретных сценариях его возможного применения.

Полет в паре: истребитель Су-57 и ударный БПЛА "Охотник"

По данным, один из таких сценариев предусматривает совместное использование «Охотника» и Су-57 для перехвата воздушного противника. Ведомый пилотом Су-57 дрон обнаруживает удаленные воздушные цели и открывает по ним огонь ракетами класса «воздух-воздух». При этом, решение о применении оружия остается за пилотом Су-57.

По словам источника РИА «Новости», выполняемые полеты позволяют оценить совместимость авионики БПЛА С-70 «Охотник» с системами управления ракетами и ведущим истребителем Су-57.

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По материалам ресурса flugrevue.de

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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