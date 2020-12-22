В России успешно испытали летающую боевую машину десанта

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Новейший российский транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН подтвердил в ходе недавно прошедших испытаний свои ударно-штурмовые возможности и качества летающей боевой машины десанта (БМД), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса "Атака-ВМ" по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что вертолет также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

По словам источника, благодаря усовершенствованному комплексу управляемого оружия и повышенной живучести "новый вертолет стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортные задач". "Фактически, он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машиной десанта", - добавил собеседник агентства.

Как сообщали в Минобороны, первые десять Ми-8АМТШ-ВН получат бригады армейской авиации, работающие в интересах Воздушно-десантных войск РФ.

В 2013 году занимавший должность командующего ВДВ Владимир Шаманов заявил РИА Новости, что десантные войска планируют заказать разработку летающей БМД. Как отмечал командующий, она должна сочетать качества легкой бронированной машины и среднего вертолета, а также быть многоцелевой. В более широком смысле под летающей БМД или БМП понимается вертолет, способный эффективно перебрасывать десант и обладающий достаточным бронированием и вооружением, чтобы оказывать огневую поддержку, в том числе с применением высокоточных управляемых ракет, десантируемым подразделениям.

Летные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались в июле этого года. Машина разработана в КБ имени Миля на базе вертолетов серии Ми-8/17 с учетом опыта локальных конфликтов, в частности, с учетом опыта применения ударных и транспортных вертолетов в Сирии. Вертолет получил двигатель ВК-2500-03, уверенно работающий на больших высотах и в жарком климате, и усовершенствованный несущий винт. Ми-8АМТШ-ВН оснащён новым прицельно-навигационным оборудованием, позволяющим пилотировать вертолёт и применять его вооружение в сложных погодных условиях и ночью.

Кабина нового вертолёта защищена титановой броней, транспортное отделение, где должен перевозиться десант, закрыто легкой арамидной броней. Забронированы также наиболее важные агрегаты вертолета. Машина имеет комплекс бортовой обороны, который может подавлять ракеты с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения. Всё вышеперечисленное повышает живучесть вертолета и кардинально усиливает защищенность экипажа и десанта.

Вооружение вертолета составляют пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющий бороться с наземными и воздушными целями. Две двери по бортам и дополнительные люки обеспечивают возможность сверхбыстрой высадки десанта.