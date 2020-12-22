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Интерфакс-АВН

Помпео заявил, что нападение на "зеленую зону" Багдада совершили поддерживаемые Ираном ополченцы

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" столицы Ирака ополченцев, поддерживаемых властями Ирана.

"Поддерживаемые Ираном ополченцы в очередной раз грубо и безрассудно напали на Багдад, ранив мирных иракцев", - написал Помпео в твиттере.

"Народ Ирака заслуживает того, чтобы эти нападавшие были привлечены к ответственности. Эти жестокие и коррумпированные преступники должны прекратить свои дестабилизирующие действия", - отметил он.

Между тем, в письменном заявлении Помпео, распространенном госдепом, уточняется, что в ходе нападения никто из сотрудников посольства США не пострадал. Однако, по меньшей мере, один иракский гражданин получил ранение, также был нанесен ущерб иракскому гражданскому имуществу.

Ранее сообщалось, что "зеленая зона" в Багдаде подверглась в воскресенье ракетному обстрелу.

Так, по посольству США в Багдаде были выпущены не менее трех ракет из установок залпового огня типа "Катюша" и снаряды, сообщают местные СМИ.

Информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь телеканал "Аль-Арабийя" сообщил, что системам ПВО удалось сбить ракеты, которые упали в пределах "зеленой зоны". По данным телеканала, иракские службы безопасности ведут поиски установок, с которых был осуществлен пуск ракет.

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