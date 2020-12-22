"Бук-М3" впервые заступили на боевое дежурство в Центральном военном округе

Новосибирск. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа, сообщает пресс-служба округа.

"Они дислоцированы в Алтайском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после постановки на боевое дежурство комплексов "Бук-М3" алтайское соединение в пять раз увеличило свои боевые возможности, причем без расширения штатно-должностного состава.

Ранее личный состав соединения, дислоцированного в Бийске, прошел переподготовку на "Бук-М3", расчеты выполнил боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, и переброшены в пункт постоянной дислокации, где были выполнены все необходимые работы по техническому обслуживанию.