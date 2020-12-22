Войти
Интерфакс-АВН

"Бук-М3" впервые заступили на боевое дежурство в Центральном военном округе

637
0
+2
Самоходная установка Бук-М3
Самоходная установка Бук-М3.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России /

Новосибирск. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа, сообщает пресс-служба округа.

"Они дислоцированы в Алтайском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после постановки на боевое дежурство комплексов "Бук-М3" алтайское соединение в пять раз увеличило свои боевые возможности, причем без расширения штатно-должностного состава.

Ранее личный состав соединения, дислоцированного в Бийске, прошел переподготовку на "Бук-М3", расчеты выполнил боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, и переброшены в пункт постоянной дислокации, где были выполнены все необходимые работы по техническому обслуживанию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бук-M3
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Похожие новости
14.01.2020
Российские ЗРК "Тор-Э2" вызвали особый интерес посетителей Dubai Airshow 2019
27.05.2019
Расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили условное нападение на базу Каспийской флотилии в Дагестане
18.04.2018
Победа перехватом
03.08.2017
Зенитно-ракетные подразделения общевойсковой армии ЮВО получили новые ЗРК "Бук-М3"
21.05.2015
Источник: "Бук-М3" примут на вооружение осенью, если успешно пройдут летние испытания
21.09.2007
Россия примет на вооружение новые системы ПВО в ближайшие два года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:56
  • 254
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны