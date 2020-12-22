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Известия.ru

Модульный городок для российских миротворцев установили в Степанакерте

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Блочно-модульный городок на 250 человек установили в Степанакерте. В нем разместятся военные российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Минобороны РФ.


В инфраструктуру городка включены жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, штаб и канцелярия, склад, санитарные модули, комната для хранения оружия, инженерного оборудования и другие необходимые помещения.

На данный момент завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию оборудования.

Как подчеркнули в военном ведомстве, блочно-модульный городок позволит создать комфортные условия жизни и быта личного состава.

20 декабря президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил, что в ходе поисковой операции на территориях республики, перешедших по контроль Баку, обнаружили шестерых армянских солдат-срочников, считавшихся пропавшими без вести на протяжении 70 дней. В поисках принимали участие российские миротворцы, сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям НКР и Международный комитет Красного Креста. При этом глава НКР выразил особую признательность командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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