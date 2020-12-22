Новая версия БМП-2М обеспечит защиту и сможет уничтожать современные танки

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Локальные конфликты последних лет неоднократно демонстрировали, что не проходившие модернизацию советские боевые машины пехоты первого и второго поколения уже не отвечают современным требованиям в плане защищенности.

Поэтому в настоящее время в России создан вариант БМП-2 со значительно усиленным бронированием и решетчатыми противокумулятивными экранами.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В таком облике "бэха" поможем экипажу и десанту, находящимся внутри "двойки", гораздо эффективнее выполнять поставленные задачи. При этом надо учитывать, что, несмотря на новый "обвес", повлекший увеличение боевой массы, БМП сохранила возможность преодолевать водные преграды со скоростью до 7 км/ч. Максимальная скорость по шоссе также осталась прежней - 65 км/ч. Мощность двигателя. повышена до 360 л.с.

Также выживаемости на современном поле боя способствует наличие у наводчика-оператора и командира всесуточных прицелов с автоматом сопровождения цели, дающих возможность эффективно применять 30-мм пушку с спаренным пулеметом, автоматический гранатомет и управляемые ракеты комплекса "Корнет", способные на дистанции до 8 000 метров уничтожать современные основные боевые танки.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

БМП-2М была впервые продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в августе уходящего года.

Дмитрий Лемешко