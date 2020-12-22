Politico: советники Байдена выступили за сотрудничество США с Китаем в космической сфере

По их мнению, ограниченное космическое партнерство между странами "может снизить напряженность и вероятность дестабилизирующей космической гонки"

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Советники избранного американского президента Джозефа Байдена считают важным, чтобы США сотрудничали с Китаем в космической сфере. Об этом сообщает в воскресенье газета Politico.

Как пишет издание, в окружении демократа полагают, что, несмотря на "кражу [Китаем] американских технологий и их использование в военных целях, ограниченное космическое партнерство между Пекином и Вашингтоном может снизить напряженность и вероятность дестабилизирующей космической гонки". "Этот шаг будет похож на сотрудничество между американской и российской гражданскими космическими программами в разгар холодной войны", - считает Politico.

Газета отмечает, что дискуссии на тему сотрудничества с КНР в освоении космоса приобрели особую актуальность после того, как в четверг возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Таким образом, Китай стал первой за последние 44 года страной (после советского аппарата "Луна-24" в 1976 году), реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

Большинство почти из 20 опрошенных Politico бывших астронавтов, чиновников и экспертов согласились с тем, что "Америка может лишиться своих позиций глобального лидера в космической сфере, если полностью отстранится от КНР". В свою очередь американские законодатели, как пишет издание, к сотрудничеству с Пекином в космической отрасли относятся скептически, утверждая, что все, чем США делятся с КНР, в итоге может нанести ущерб Соединенным Штатам.