"Непреклонный соперник": США будут реагировать на "акты агрессии" России

ВМС США намерены более агрессивно противостоять России и Китаю

Пентагон недавно выпустил доклад, под которым подписались главы подразделений ВМС США. В документе указывается, что Москва и Пекин представляют собой угрозу для Соединенных Штатов. Вашингтон называет их "непреклонными соперниками", которые в случае конфликта якобы могут захватить территории прежде, чем США вместе с союзниками смогут эффективно отреагировать.

США намерены решительнее реагировать на «акты агрессии» со стороны России, пишет Guardian со ссылкой на доклад Пентагона. Под документом подписались главы Корпуса морской пехоты США, ВМС США и Береговой охраны США.

«Наши военно-морские силы, развернутые по всему миру, ежедневно сталкиваются с китайскими и российскими военными кораблями и самолетами», - отмечают американские военные. Они сделали акцент на том, что со стороны Китая и России «растет агрессивность». Пекин вовсе назван «самой актуальной долгосрочной стратегической угрозой».

Составители доклада считают, что Москва и Пекин применяют все возможности, чтобы подорвать и перестроить международную систему в своих интересах.

Кроме того, американские военные обвинили Россию и Китай в том, что они предпринимают «целый ряд враждебных мер».

В частности, в «новом масштабном докладе», как называет документ издание, утверждается, что «основанный на нормах международный порядок вновь подвергается нападкам». В Пентагоне считают, что обстановка с точки зрения безопасности за последние пять лет радикальным образом изменилась.

В частности, США считают Китай и Россию «непреклонными соперниками». «Китай - это единственный соперник, обладающий и экономическим, и военным потенциалом для того, чтобы стать долгосрочным и всеобъемлющим вызовом для Соединенных Штатов», - цитирует Guardian доклад.

По мнению американских чиновников, Китай хочет «вытеснить Соединенные Штаты с позиции предпочтительного партнера для стран по всему миру». Помимо этого, он якобы намерен «подорвать международную систему регулирования судоходства, блокировать доступ к традиционным логистическим узлам, препятствовать свободе судоходства, контролировать использование ключевых морских проливов», помешать участию американской стороны в урегулировании региональных споров.

В качестве подтверждения, в Пентагоне отметили, что Пекин за последние 20 лет расширил свой военный потенциал в сфере морского флота в три раза. США признали, что китайские ВМС стали самыми крупными в мире, отмечает британское издание.

В материале отмечается, что «Китай ведет агрессивную экспансионистскую политику в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, проводя там свои военные учения». Кроме того, почти каждый день китайские военные пересекают границы зоны опознавания противовоздушной обороны Тайбэя в Тайваньском проливе.

Якобы в ответ на это США нарастили активность в этом регионе и ввели антикитайские санкции.

В Пентагоне предполагают, что если произойдет конфликт, то и Пекин, и Москва решат захватить территории быстрее, чем Соединенные Штаты и их союзники смогут отреагировать.

Для того, чтобы предотвратить такие последствия и сохранить стратегическое преимущество перед ВМС Китая, США решили расширить свои военно-морские силы при помощи «менее крупных, более маневренных и даже беспилотных кораблей», пишет Guardian.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия является «врагом» США. В интервью радиожурналисту Марку Левину американский чиновник заявил, что его часто спрашивают, кто является врагом Соединенных Штатов.

«Ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список", - заявил он.

Зачастую официальные власти США не называют Россию именно врагом. Чаще использует слово «противник». Сам же глава Госдепа отмечал ранее, что Москва представляет для Вашингтона «реальный вызов». Тем не менее на этот раз Помпео не стал подбирать выражения.

Продолжая высказывать свое мнение, глава внешнеполитического ведомства США напомнил про недавнюю кибератаку на американское правительство, к которой якобы могла быть причастна Москва.

"Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам", - добавил он.

Ангелина Мильченко