Минобороны РФ планирует построить на Курилах более 50 объектов

Уже введено в эксплуатацию более 25 сооружений, подразделение ПВО заступило на дежурство на острове Кунашир

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Военные строители ввели в эксплуатацию более 25-ти сооружений на Курильских островах, всего планируется возведение 51-го сейсмостойкого объекта, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Мы уже ввели в эксплуатацию более 25 различных сооружений на архипелаге Большой гряды Курильских островов. На Кунашире подразделение ПВО заступило на дежурство на обновленную боевую позицию. (...) Всего на Курильской гряде военные строители возведут 51 объект. Все, что сейчас там строим, рассчитано на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов", - сказал Иванов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что семь общежитий для личного состава, в том числе на островах Итуруп и Кунашир, уже сданы. Еще одно планируется достроить в начале 2021 года.

"Новое жилье полностью благоустроено, в комнатах все необходимое для жизни. Все - по последнему слову науки и техники. В военных городках установлены энергоблоки из дизельных генераторов в модульных автоматизированных котельных", - рассказал Иванов.

1 декабря Восточный военный округ сообщил, что российские военные разместили на Курильских островах систему противовоздушной обороны (ПВО) С-300В4. Системы заступили на боевое дежурство. При этом военные тогда не уточнили, на каком именно острове разместили С-300В4.

В свою очередь 1 декабря телеканал NHK процитировал официального представителя правительства Японии, который заявил, что заступление на боевое дежурство на Южных Курилах российских зенитных ракетных комплексов С-300 является неприемлемым.