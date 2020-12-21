Американские ВВС обзавелись квадрокоптерами-сторожами.

Американская авиабаза «Трэвис» в Калифорнии развернула новую автоматизированную систему охраны периметра, состоящую из автономных квадрокоптеров американской компании Easy Aerial. Как пишет Flightglobal, система начала работать 11 декабря 2020 года.

Считается, что автоматизированные системы охраны, в состав которых входят роботы разных классов, позволят оперативнее реагировать на вторжение на военные базы. Это особенно важно в случае временных военных баз во время боевых действий.

Квадрокоптеры компании Easy Aerial представляют собой автономные беспилотные аппараты, перевозимые в контейнерах. Последние также служат посадочной площадкой для дронов и зарядной станцией. Продолжительность полета аппарата на одном заряде аккумуляторов составляет 45 минут.

Беспилотники оснащены инфракрасной камерой на шарнирном подвесе. ВВС США приобрели у Easy Aerial два типа дронов: на аккумуляторах и с питанием по кабель-тросу. Последние могут находиться в воздухе дольше 45 минут.

При срабатывании сигнализации нарушения периметра или получении сигнала о возгорании дрон автоматически вылетает на место и начинает вести обзор, передавая изображение охране. После завершения наблюдения дрон автоматически возвращается на зарядную станцию.

В 2016 году американский стартап Aptonomy представил сторожевого дрона, который может быть использован для охраны частной территории или производственных помещений от вторжения. Дрон оснащен проблесковыми маячками синего и красного цвета, двумя громкоговорителями и ярким светодиодным прожектором.

Василий Сычёв