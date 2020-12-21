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«Пращу Давида» испытали в связке со «Стрелой» и «Железным куполом»

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Запуск ракеты-перехватичка комплекса «Праща Давида»
Запуск ракеты-перехватичка комплекса «Праща Давида».
Источник изображения: U.S. Missile Defense Agency

Министерство обороны Израиля совместно с Дирекцией по оборонным исследованиям и разработкам завершили серию испытаний противоракетного комплекса «Праща Давида» (David’s Sling) в составе эшелонированной системы противоракетной обороны. Согласно сообщению ВВС Израиля, во время испытаний комплекс успешно перехватил цель, имитирующую ракету.

Территория Израиля периодически подвергается ракетным обстрелам. Для защиты израильские военные выстроили эшелонированную систему противоракетной обороны, в которую входят комплексы «Железный купол» (Iron Dome), «Праща Давида», «Стрела-2» и «Стрела-3» (Arrow). В целом система обеспечивает защиту от ракет с дальностью полета от 70 до 2000 километров.

Разработка комплекса «Праща Давида» велась с участием американских компаний Boeing и Raytheon с 2008 года. Система предназначена для перехвата баллистических ракет с дальностью пуска от 70 до 300 километров. Стоимость одной ракеты-перехватчика комплекса «Праща Давида» составляет около одного миллиона долларов. Первая батарея противоракетного комплекса была развернута в 2016 году на базе ВВС Израиля в Хацоре.

Во время испытаний «Пращи Давида» комплекс действовал в составе эшелонированной системы противоракетной обороны совместно с комплексами «Стрела» и «Железный купол». Специалисты проверяли взаимодействие комплекса с остальными противоракетными системами. Подробности о проведенных проверках не раскрываются. Состоявшиеся испытания признаны успешными.

В конце 2019 года министерство обороны Израиля объявило о намерении заказать предприятиям оборонно-промышленного комплекса разработку боевых лазерных установок, которые можно было бы использовать для защиты объектов от неуправляемых ракет и минометных мин. Благодаря новым комплексам военные планируют существенно снизить расходы на отражение ракетных ударов и сократить время реагирования на начало обстрела.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
9К34 "Стрела-3"
Железный купол
Праща Давида
Компании
Boeing
Raytheon
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