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Американцы испытали устойчивый к глушению узел связи

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Американцы испытали устойчивый к глушению узел связи
Американцы испытали устойчивый к глушению узел связи.
Источник изображения: U.S. Army

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) испытало универсальный защищенный транслятор с большой пропускной способностью DyNAMO (DYnamic Network Adaptation for Mission Optimization, динамическая адаптация сети для оптимизации задачи). Как сообщает Jane’s, испытания проводились в условиях радиоэлектронного подавления и были признаны успешными.

В настоящее время вооруженные силы США используют несколько системы радиосвязи. Они используют для связи разные частоты, разные системы шифрования и физически не совместимы друг с другом. Универсальный транслятор, разрабатываемый по проекту DyNAMO, должен обеспечивать непрерывную связь между этими системами в том числе и в условиях постановки радиопомех противником.

Испытания транслятора состоялись еще в феврале 2020 года, однако DARPA объявило о них только сейчас. Во время испытаний транслятор обеспечивал обмен данными между тактическими сетями стандартов Link 16, TTNT, SRW, MADL и CDL, а также компьютерной сетью Wi-Fi. Системы связи на испытаниях были как неподвижными, так и перемещались по полигону. Транслятор показал высокую скорость передачи данных и устойчивость к глушению сигнала.

В конце июля 2015 года американская компания Northrop Grumman представила модернизированный узел связи EAGN, предназначенный для установки на беспилотники RQ-4 Global Hawk или специальные самолеты E-11A, созданные на базе бизнес-джета Bombardier Global BD700. EAGN может объединять разрозненные компьютерные сети и системы обмена данными, находящиеся друг от друг на большом расстоянии за пределами прямой видимости, например, по разные стороны горы.

Василий Сычёв

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США
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Global Hawk
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2020-й год
БПЛА
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