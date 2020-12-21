Досрочно сдан комплекс, делающий бессмысленной "водную блокаду" Крыма

Как построить медицинский центр за месяц, возвести сейсмоустойчивый детсад на Курилах и прорвать "водную блокаду в Крыму? На вопросы "РГ" отвечает заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Украинское руководство пытается "обезводить" Крым. Построили дамбу, которая перекрыла воду из Днепра. Но я слышал, Тимур Вадимович, вы нашли выход из ситуации?

Тимур Иванов: По поручению президента РФ специалисты Военно-строительного комплекса минобороны реализуют в Крыму гидротехнические проекты, которые решат вопрос обеспечения водой жителей полуострова. 12 октября приступили к возведению водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями и переброской в Днепровский водовод. В составе объекта - накопительный бассейн емкостью 150 тыс. кубических метров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, сопутствующая инженерная инфраструктура. Работы ведутся в круглосуточном режиме, на участке задействовано более 320 человек и 100 единиц техники. Одновременно начали создание комплекса, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера. Строительство водовода из Кадыковского карьера в реке Черная уже завершили, сдав объект досрочно. В марте 2021 года запустим водовод с гидрологическими сооружениями на реке Бельбек.

В разгар пандемии часто слышим фразу: "планы пришлось скорректировать". Эти слова означают: не успеваем. А в армии - все успевают?

Тимур Иванов: Готовность Военно-строительного комплекса Минобороны России к реализации крупных проектов в сжатые сроки стала результатом проводимой системной работы по его оптимизации. Нашим специалистам удается возводить масштабные объекты в срок от четырех до семи месяцев.

Да, действительно, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране сказалась на сроках сдачи объектов. Возникла острая необходимость в строительстве в разных регионах страны жизненно важных объектов - новых медицинских центров. К примеру, медцентр в Нижнем Новгороде и вовсе был возведен за рекордные 28 суток. Причем это не только выполнение строительно-монтажных работ, но и укомплектование нового лечебного учреждения всем необходимым медицинским оборудованием. Максимальный срок строительства медцентров - 56 суток. Наши специалисты трудились в посменном круглосуточном режиме 24/7. Для координации и контроля был создан головной штаб строительства: два раза в сутки, без выходных, в 8.00 и в 20.00 из Национального центра управления обороной РФ проводились рабочие совещания с прямым включением со всех площадок с детальным разбором текущей обстановки на строительных площадках.

Стройка - живой организм. Что-то вовремя не завезли, где-то подкачала геология и т.д. Всегда есть соблазн доложить наверх, что все немного лучше, чем на самом деле…

Тимур Иванов: У нас все стройплощадки оснащены видеокамерами, что позволяло круглосуточно в онлайн-режиме контролировать все процессы.

Для обеспечения бесперебойных поставок стройматериалов и конструкций Минобороны России была выстроена особая логистическая схема. К примеру, доставка стройматериалов и спецтехники для возведения многофункционального медицинского центра в Калининграде осуществлялась морским сообщением с территории России, в том числе кораблями Балтийского флота. Для обеспечения строительства на Камчатке была задействована военно-транспортная авиация.

Сроки от 28 до 56 суток, за которые сдаете медцентр, производят впечатление. Но что с качеством?

Тимур Иванов: Военные строители справились с поставленной задачей. Все объекты сделаны основательно, с высоким качеством. И хочу отметить, что это объекты капитального строительства, которые послужат людям долгие годы! Наша работа была высоко оценена руководством страны.

После сдачи 16 новых медцентров, построенных на базе ведомственных лечебных учреждений в 15 регионах страны, нам поступило следующее поручение президента России: возвести аналогичные медучреждения в интересах гражданской системы здравоохранения.

Таким образом, были оперативно введены в строй объекты в Дагестане, Воронеже, Пскове, Великих Луках. 1 декабря военные строители сдали под ключ еще четыре многофункциональных медицинских центра: Североморске, в Астрахани и городе Нариманов, а также обеспечили Псков новым детским инфекционным отделением на 60 мест.

В основном старались использовать материалы местных производителей. Главами субъектов РФ оказывалось всяческое содействие, оперативно все вопросы решались на месте.

Ваша задача - только построить медцентр? Установить и наладить медоборудование - эта работа медиков?

Тимур Иванов: Мы сдаем все объекты под ключ. Все медцентры оснащены самым современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом, портативным ультразвуковым сканером.

Вчера, например, сдан инфекционный корпус нового госпиталя в Южно-Сахалинске. Первыми свои двери откроют поликлиническое и инфекционное отделения.

Сахалин - очень и очень сейсмоопасный регион...

Тимур Иванов: Проектировщики Военно-строительного комплекса заранее учли этот фактор. Мы заложили не только многолетнюю эксплуатацию зданий, но и безопасность персонала и пациентов.

Планы на развитие инфраструктуры Курил большие?

Тимур Иванов: Мы уже ввели в эксплуатацию более 25 различных сооружений на архипелаге Большой гряды Курильских островов. На Кунашире подразделение ПВО заступило на дежурство на обновленную боевую позицию.

В 1980-х я начинал службу лейтенантом. Типичная картина северных гарнизонов ПВО: построены капитальные железобетонные арочные укрытия для истребителей-перехватчиков, обустроены позиции для ракетных систем. А вот условия жизни офицеров просто удручающие. Сегодня, надеюсь, уже не так?

Тимур Иванов: Уже сданы, в том числе на Итурупе и Кунашире, семь общежитий для личного состава. Еще одно сейчас достраиваем, оно будет сдано в начале будущего года. Новое жилье полностью благоустроено, в комнатах все необходимое для жизни. Все - по последнему слову науки и техники. В военных городках установлены энергоблоки из дизельных генераторов в модульных автоматизированных котельных.

А всего на Курильской гряде военные строители возведут 51 объект. Все, что сейчас там строим, рассчитано на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов.

Другой пример: в Абакане военные строители сдали под ключ современный жилой комплекс на 236 квартир. Здесь мы использовали систему солнечного теплоснабжения за счет остекления, смонтировали светопрозрачные ограждения из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

В гарнизонах служебные квартиры офицерам и контрактникам вы сдаете с мебелью?

Тимур Иванов: Служебные квартиры передаются в эксплуатацию "под ключ" с чистовой отделкой. Установлены кухонные гарнитуры, диваны, кресла, стулья, кровати, шкафы, мебель для детских комнат.

В планах - строительство в Вилючинске 16 многоквартирных и 20 двухквартирных домов, детсада на 200 мест.

А в целом по вооруженным силам как дела с обеспечением жильем кадровых военных?

Тимур Иванов: В 2020 году социальные обязательства минобороны по обеспечению жильем исполнены в отношении 111 тысяч военнослужащих. Из них 59,6 тысячи получают компенсацию за наем жилья, а 35 тысяч семей военнослужащих обеспечены жилыми помещениями специализированного жилфонда. По плану на 2020 год в реестр участников накопительно-ипотечной системы должны были включить 45 тысяч военнослужащих, 4,6 тысячам полагались жилищные субсидии. Планы выполнены на 100%.

Участниками накопительно-ипотечной системы являются 349 тысяч военнослужащих.

Что с учебными заведениями?

Тимур Иванов: Проводится плановая работа по модернизации учебно-материальной базы всех учебных заведений Минобороны России. Только в этом году мы сдали сразу три новых комплекса довузовских учебных заведения. Всего же за последние шесть лет сдали 18 таких объектов.

Сейчас создаем современный фонд Омского кадетского корпуса - старейшего в России военного учебного заведения, который ведет начало от Войскового казачьего училища, основанного в 1813 году. Подчеркну: это не реконструкция, а строительство с нуля. Строим трехэтажное учебное здание, столовую, два спальных корпуса на 240 и 320 мест, крытый спорткомплекс, ледовый дворец с бассейном.

Участвуете в ряде резонансных гражданских проектов, например, в "Демографии"?

Тимур Иванов: По поручению президента России в рамках реализации федеральной программы "Развитие образования" и национального проекта "Демография" минобороны ведет в Республике Дагестан строительство детских садов и школ. Одними из первых были построены новые детские сады в селах Кульзеб и Учкент. В Махачкале в микрорайоне Ак-гель построен и полностью укомплектован один из самых больших детсадов на 250 мест, а в поселке Эндирей школа, где смогут получать знания 300 учащихся.

Медцентр в Нижнем Новгороде был возведен и укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием за рекордные 28 суток

В 2021 году в основных городах Дагестана - Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске, а также в поселках, расположенных в 23 районах республики, включая отдаленные и высокогорные, военные строители возведут 59 объектов. Из них 13 школ на 6882 учащихся, 46 дошкольных учреждений на 7750 воспитанников, 35 из которых смогут принять малышей в возрасте от полутора до трех лет.

Вы возвели просто фантастические базы: "Северный клевер" на Новосибирских островах и "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Сейчас работаете на Новой Земле. Мы часто слышим рутинные фразы о "тяжелейших условиях работы" военных строителей. Но не каждый может предстать, что за этими словами кроется. Можно наглядный пример?

Тимур Иванов: Представьте: строители реконструируют магистральный водовод - это две "нитки" водопроводов на свайных столбах. Все - под толщей снега. Раскопали очередной участок, отработали, но метель буквально за пару часов с таким трудом расчищенные места снова заметает… Но строители тем не менее делают свою работу. И делают хорошо. Результат? Как заметил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу: "В Арктике заложен надежный фундамент строительства военной структуры, не имеющий аналогов в мире".

Игорь Елков