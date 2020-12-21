Politico (США): мозг НАТО больше не мертв

Спустя год после того, как Макрон заявил о «смерти мозга НАТО», альянс выступил с достойным ответом, утверждает американский дипломат Роуз Геттемюллер. Эта дама, много лет знакомая российским переговорщикам по сокращению вооружений, уверена: НАТО может стать более автономным и эффективным альянсом. Блок будет в меньшей степени зависеть от военной мощи Америки.

Военный альянс наконец переосмысливает свою стратегическую концепцию

В новом докладе под названием "НАТО - 2030", в составлении которого принимали участие эксперты из всех стран альянса, изложен целый ряд рекомендаций, которые помогут нам вернуться на правильный путь. Давно пора.

Суть проблем сводилась к той напряженности, которая возникла в самом сердце альянса: в оперативном смысле НАТО всегда был достаточно проворным. Однако он не мог адаптироваться к существенным сдвигам в политике.

В 2014 году, к примеру, этот альянс быстро принял защитные меры в ответ на военную агрессию Кремля в Крыму, подготовив себя к укреплению и передовому присутствию в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии. Все страны - члены НАТО подготовили свои вооруженные силы на случай, если действия России потребуют быстрой реакции.

Я всегда гордилась теми решительными первыми шагами, которые уже начали приносить плоды, когда я была назначена на должность заместителя генерального секретаря НАТО осенью 2016 года. Те меры резко контрастировали с тем, что я прежде слышала о НАТО, - что этот альянс действовал очень медленно, когда возникала необходимость в быстром принятии решений, и что в такие моменты его члены не были способны работать сообща.

Спустя менее года после моего назначения, в июле 2017 года, тактические соединения в Латвии, Литве, Эстонии и Польше были готовы к действию. Соединения из всех стран НАТО, от Албании на юге до Норвегии на севере, были готовы сражаться плечом к плечу. Если бы Москва решилась на атаку, весь альянс НАТО дал бы ей отпор - это мощное средство сдерживания потенциального агрессора.

Однако политическая позиция НАТО не отражала тех решительных действий. Альянс нес на себе бремя стратегической концепции, сформулированной еще в 2010 году. Его видение стратегической обстановки уже давно перестало отражать реальность: "Сегодня Евроатлантический регион пребывает в состоянии мира, и вероятность нападения на территории НАТО с применением обычных вооружений остается низкой".

Такая характеристика ситуации шла вразрез с теми стремительными и эффективными военными мерами, которые альянс НАТО предпринимал. Но некоторые члены НАТО не хотели что-либо менять. Будучи новичком - когда меня только назначили, у меня было мало опыта работы с НАТО, - я регулярно спрашивала, почему мы не вносим коррективы в стратегическую концепцию.

Ответ, который я получала, всегда звучал одинаково: "Давайте примем те неотложные военные меры, которые необходимы, и не будем открывать этот ящик Пандоры". Многие члены НАТО придерживались разных взглядов на то, какими должны быть основные приоритеты безопасности, а споры по поводу новой концепции могли оказаться слишком разобщающими. Поэтому альянс НАТО продолжил демонстрировать существенный прогресс на военном фронте, в то время как его политическая составляющая сильно отставала.

Год назад президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал этот недостаток НАТО, заявив о "смерти мозга" альянса. Макрон указал на то, что на горизонте уже показались новые вызовы и даже угрозы и что НАТО к ним не готов. Поскольку Америка президента Дональда Трампа поворачивалась к альянсу спиной, Европе, по словам Макрона, необходимо было учиться мыслить как самостоятельной геополитической силе, способной действовать независимо от Вашингтона.

Лидеры стран альянса приняли этот вызов во время их встречи в Лондоне в декабре прошлого года. Они инициировали исследование, которое продлилось год и которое должно было показать, способен ли альянс достичь большего. Если рекомендации доклада "НАТО 2030" будут услышаны, члены альянса сумеют не только по-новому взглянуть на стратегическую концепцию НАТО, но и непосредственным образом дать отпор грядущим глобальным вызовам.

Одним из важнейших вызовов является атмосфера обострившегося соперничества, в которой Россия - как военная сила - упорно стремится нанести ущерб на периферии НАТО.

Другим серьезным вызовом, о котором в докладе идет речь, стал подъем Китая - не потому, что НАТО собирается переместиться в Южно-Китайское море, а потому, что Китай все активнее действует в Европе. К примеру, он покупает себе контроль над транспортной инфраструктурой таким образом, что это может стать препятствием для свободы действий НАТО.

Между тем в докладе отмечается, что альянс НАТО должен искать возможности сотрудничать с обеими этими странами. Если говорить о России, прежний подход остается в силе: альянс должен четко осознавать необходимость сдерживания и обороны, но при этом он должен искать возможности для взаимодействия. Если говорить о Китае, альянсу стоит разработать такой политический подход, сфокусированный на евроатлантическом пространстве, который учитывает новую роль Китая в мире.

В докладе также изложено то, как альянс может адаптировать свои процессы принятия решений, чтобы преуспеть в этой новой стратегической обстановке. Сила НАТО состоит в его упоре на консенсус. Однако время от времени союзники все же могут выбирать более гибкий подход внутри правила консенсуса, что позволяет некоторым членам альянса заявлять о своей готовности к участию в миссиях, к которым другие члены, возможно, не хотят присоединяться.

Подобные "коалиции желающих" внутри НАТО могут стать мощным инструментом для осуществления хорошо планированных операций с участием хорошо подготовленных и дисциплинированных военных. Это позволит облегчить то военное бремя, которое лежит на крупных членах альянса, таких как Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция.

Таким образом, спустя год Макрон получил ответ на свое заявление: мозг НАТО не мертв, и сейчас он крепко задумался о будущем. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу доклад "НАТО - 2030" может предложить целый ряд хороших рекомендаций - теперь ему нужно просто выбрать.

Саморефлексия НАТО - это хорошие новости для избранного президента США Джо Байдена, который скоро вступит в свою новую должность. Она доказывает, что НАТО может стать более автономным и эффективным альянсом, который будет в меньшей степени зависеть от военной мощи Америки. Такой альянс будет готов защищать свои интересы в мире и поддерживать Соединенные Штаты в случае необходимости.

Роуз Геттемюллер - бывший заместитель генерального секретаря НАТО.

Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller)